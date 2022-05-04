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    Події в Україні

    Окупанти вбили ще одного журналіста

    Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт - Окупанти вбили ще одного журналіста
    Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт
    фото: Україна 24/Facebook

    Олександр Махов – учасник бойових дій, вів подкаст «Військкор»

    Від обстрілів окупантів загинув журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов, повідомляє канал «Україна 24».

    Олександр багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. У жовтні 2021 року Махов перейшов на канал «Дом».

    Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.

    «Я ветеран і резервіст і я йду на війну. Настав час визвольної війни!Буду битися і вбивати – скільки матиму сил. Служу українському народові!», – писав Махов у Facebook.

    Олександр Махов – учасник бойових дій, вів подкаст «Військкор». У 2020 році став єдиним представником українських ЗМІ на борту літака, який проводив евакуацію громадян України з Уханя.

    Раніше Спілка журналістів назвала кількість загиблих на війні медійників.

    Нагадаємо, що, зокрема, відомого українського фотодокументаліста Максима Левіна шукали два тижні. 13 березня він зник у Вишгородському районі Київської області. Левін поїхав на власному автомобілі фотографувати бойові дії, але авто залишив біля села Гута Межигірська і пішов у бік села Мощун. Останні повідомлення до його телефону надійшло повідомлення об 11: 23.

    1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло Макса Левіна. Попередньо, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

    Читайте також: В Україні з’явився Фонд пам’яті загиблих журналістів
    Теги: росія окупанти ЗМІ війна ветеран Україна Facebook поліція журналіст дом окупація час #stoprussia
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    Окупанти вбили ще одного журналіста