Окупанти вбили ще одного журналіста

Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт

Олександр Махов – учасник бойових дій, вів подкаст «Військкор»

Від обстрілів окупантів загинув журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов, повідомляє канал «Україна 24».

Олександр багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. У жовтні 2021 року Махов перейшов на канал «Дом».

Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.

«Я ветеран і резервіст і я йду на війну. Настав час визвольної війни!Буду битися і вбивати – скільки матиму сил. Служу українському народові!», – писав Махов у Facebook.

Олександр Махов – учасник бойових дій, вів подкаст «Військкор». У 2020 році став єдиним представником українських ЗМІ на борту літака, який проводив евакуацію громадян України з Уханя.

Раніше Спілка журналістів назвала кількість загиблих на війні медійників.

Нагадаємо, що, зокрема, відомого українського фотодокументаліста Максима Левіна шукали два тижні. 13 березня він зник у Вишгородському районі Київської області. Левін поїхав на власному автомобілі фотографувати бойові дії, але авто залишив біля села Гута Межигірська і пішов у бік села Мощун. Останні повідомлення до його телефону надійшло повідомлення об 11: 23.

1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло Макса Левіна. Попередньо, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.