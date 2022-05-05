Філатов просить закрити рот Арестовичу

Борис Філатов (праворуч) не витримав і вимагає від Офісу президента закрити рот раднику голови президентської канцелярії Олексію Арестовичу

Міський голова Дніпра розкритикував аферистів при владі

Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до Офісу президента зі скаргою на одного із спікера президентської канцелярії, Олексія Арестовича. Своє лаконічне звернення Філатов опублікував на Facebook.

Перепостивши текст публіциста Андрія Плахоніна про те, як Арестович за одну добу спростував слова президента і головнокомандувача ЗСУ, дав гарантії військової підтримки Молдові та розповів свою версію подій на «Азовсталі», Борис Філатов коротко звернувся до Офісу президента.

«Шановний Офіс президента. Будь ласка, закрийте йому рота», – попросив міський голова Дніпра.

Своє ставлення до медійної діяльності Арестовича Філатов також висловив однією фразою: «Сеанси самолюбування екзальтованого ідіота стають нестерпними».

Нагадаємо, що це далеко не перша ескапада Філатова на адресу Арестовича.

Так, 17 квітня у інтерв’ю «Главкому» міський голова Дніпра зазначив, що йому не подобається інформаційна активність Олексія Арестовича. Філатов тоді зазначив, що Офіс президента має якось подумати, «вгамувати його потік свідомості».