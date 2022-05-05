ЄС планує ввести санкції проти коханки Путіна

Світ досі не запровадив санкцій проти Аліни Кабаєвої, яка тісно пов'язана з Путіним

Європейський Союз може поширити санкції на колишню гімнастку, яка очолює National Media Group, і є коханкою російського диктатора Володимира Путіна Аліну Кабаєву. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на проєкт документу і співрозмовників в ЄС.

Перелік санкцій ще має бути затверджений урядами європейських країн і текст рішення може ще змінитися, перш ніж буде погоджений.

Очікується, що посли ЄС зустрінуться вранці 6 травня, щоб обговорити й затвердити шостий пакет антиросійських санкцій. Повідомлялося, що Європейський Союз вирішив повністю припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів у відповідь на агресію Росії проти України.

У санкційному документі також вказується, що National Media Group – холдингова компанія, яка володіє частками майже всіх основних російських медіа, які поширюють державну пропаганду, і через це компанія відповідальна за підтримку дій, які підривають незалежність та територіальну цілісність України.

Нагадаємо, про таємне життя кремлівського диктатора Володимира Путіна вперше докладно розповіло американське видання The Wall Street Journal.

Нещодавно Аліна Кабаєва засвітила обручку. У соцмережах зазначили, що ймовірне весілля Путіна і Кабаєвої – це хороший знак для України. Користувачі згадали історію Єви Браун і Адольфа Гітлера: у 1945 році «фюрер» освідчився своїй коханій. Одружилися вони в бункері, а наступного дня після весілля їх знайшли мертвими.