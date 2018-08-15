У центрі Києва сталися сутички між фанатами «Динамо» та «Славії»



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Вболівальники киян відібрали у гостей банери, футболки та шалики

Напередодні, у вівторок, перед матчем кваліфікації Ліги чемпіонів у Києві між «Динамо» та «Славією» сталося кілька сутичок між українськими фанатами та гостями з Праги.

Про це повідомляється у спільноті Troublemakers & Ultras Action у Facebook.

Ще за день до матчу ультрас «Динамо» виступили із заявою, що на матчі у Празі фанати «Славії» заряджали образливі вигуки у сторону київського клубу.

«Крім того, хулігани «Славії» мутили на нас перед матчем, хоч і не дуже вдало. Тому для охочих обмінятись стікерами чи «розами» з фанатами гостей повідомляємо, що рух «Славії» зовсім не дружній для нас», - йшлося у заяві.

І от безпосередньо під час зустрічі на НСК «Олімпійський» стало відомо про дві бійки у Києві.

Спочатку сутичка сталася в одному з пабів у центрі столиці, де перебували пражани, а потім близько 20 фанатів «Динамо» атакували 10 гостей, які намагалися втекти, але їх наздогнали.

Ультрас київського клубу вже похизувалися здобутками після цих сутичок, серед яких банери, футболки та шалики:

Окрім того, повідомляється про заплановану зустріч-бійку 12 на 12 між фанатами «Динамо» та «Славії». «Перемога «Динамо», 30 секунд», - зазначається у повідомленні.