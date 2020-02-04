У футболіста Романа Зозулі змінився тренер



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Роман Зозуля в очікуванні на краще ФК Альбасете

Футбольний клуб «Альбасете» провів тренерську рокіровку

Іспанський тренер-мандрівник Лукас Алькарас очолив «Альбасете», повідомляє офіційний сайт команди.

Алькарас приступить до роботи в середу (5 лютого). Іспанець змінив на посту головного тренера «Альбасете» Луїса Мігеля Раміса, якого звільнили через слабкі результати команди.

Угода з 53-річним наставником розрахована до кінця поточного сезону, в якому клубу потрібно зберегти місце у Сегунді. Власне таке завдання й стоїть перед Алькарасом.

Раніше пан Алькарас працював у багатьох іспанських клубах, які міняв мало не щороку, а деякі тренував двічі або тричі. Він тренував «Гранаду», «Альмерію», «Сарагосу», «Леванте», та «Кордову». Також він очолював грецький «Аріс» і збірну Алжиру.

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Джерело: Укрінформ