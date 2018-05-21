Зозуля забив за «Альбасете» у другому матчі поспіль (відео)
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Розсилка
Роман Зозуля
Але це не допомогло його команді здобути бодай нічию
Український форвард «Альбасете» Роман Зозуля відзначився голом, але це не допомогло його команді.
Роман Зозуля забив у ворота «Сарагоси».
На 22-й хвилині форвард прийняв передачу Дані Родрігеса та зрівняв рахунок у матчі.
Але це не допомогло його команді здобути бодай один бал.
«Сарагоса» здобула розгромну перемогу 4:1.
«Альбасете» після 40 турів йде на 14 позиції та має 47 очок.
У поточному сезоні нападник зіграв 28-м матчів у складі іспанського клубу, в яких забив дев'ять голів і зробив два асисти.
Джерело: Футбол 24