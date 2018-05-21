Зозуля забив за «Альбасете» у другому матчі поспіль (відео)

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Роман Зозуля

Але це не допомогло його команді здобути бодай нічию

Український форвард «Альбасете» Роман Зозуля відзначився голом, але це не допомогло його команді.

Роман Зозуля забив у ворота «Сарагоси».

На 22-й хвилині форвард прийняв передачу Дані Родрігеса та зрівняв рахунок у матчі.

Але це не допомогло його команді здобути бодай один бал.

«Сарагоса» здобула розгромну перемогу 4:1.

«Альбасете» після 40 турів йде на 14 позиції та має 47 очок.

У поточному сезоні нападник зіграв 28-м матчів у складі іспанського клубу, в яких забив дев'ять голів і зробив два асисти.

Джерело: Футбол 24