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    Зозуля забив за «Альбасете» у другому матчі поспіль (відео)

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    Роман Зозуля
    Роман Зозуля

    Але це не допомогло його команді здобути бодай нічию

    Український форвард «Альбасете» Роман Зозуля відзначився голом, але це не допомогло його команді.

    Роман Зозуля забив у ворота «Сарагоси».

    На 22-й хвилині форвард прийняв передачу Дані Родрігеса та зрівняв рахунок у матчі.

    Але це не допомогло його команді здобути бодай один бал.

    «Сарагоса» здобула розгромну перемогу 4:1.

    «Альбасете» після 40 турів йде на 14 позиції та має 47 очок.

    У поточному сезоні нападник зіграв 28-м матчів у складі іспанського клубу, в яких забив дев'ять голів і зробив два асисти.

    Джерело: Футбол 24

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