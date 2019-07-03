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    Зозуля продовжив угоду з «Альбасете»

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    Роман Зозуля - Зозуля продовжив угоду з «Альбасете»
    Роман Зозуля
    Marca

    Український форвард залишився в Іспанії ще на два роки

    Український форвард Роман Зозуля залишився в чемпіонаті Іспанії. Футболіст ще на два роки продовжив угоду з «Альбасете». Інформацію про це підтвердив іспанський клуб.

    Зозуля перейшов до «Альбасете» 2017 року з «Бетиса». Минулого сезону українець зіграв за команду 37 матчів у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії, забив 11 м’ячів.

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