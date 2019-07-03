Зозуля продовжив угоду з «Альбасете»



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Роман Зозуля Marca

Український форвард залишився в Іспанії ще на два роки

Український форвард Роман Зозуля залишився в чемпіонаті Іспанії. Футболіст ще на два роки продовжив угоду з «Альбасете». Інформацію про це підтвердив іспанський клуб.

Зозуля перейшов до «Альбасете» 2017 року з «Бетиса». Минулого сезону українець зіграв за команду 37 матчів у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії, забив 11 м’ячів.