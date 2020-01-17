Український воротар Лунін пропустив курйозний гол у першому матчі за «Ов’єдо» (відео)



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Дебют у новій команді Андрієві Луніну не вдався УНІАН

Дебют Андрієві не вдався

Український воротар Андрій Лунін дебютував у складі свого нового клубу – «Реалу Ов’єдо», який виступає в другому за силами дивізіоні, Сеґунді.

«Альмерія», якій протистояла команда нашого голкіпера, виглядала на голову сильнішою, тому не пропустити в такій грі було майже нереально.

В першому таймі Андрій ще протримався, діяв в цілому впевнено, одного разу ефектно витягнув м'яча з-під дальньої стійки. Але після перерви почалися ляпи. Спершу Алехандро Аррібас недбало зіграв проти опонента в штрафній зоні і суперники били пенальті. Нуньєс пробив без шансів для Андрія.

А потім сам Лунін на пару з тим таки Алехандро вчинили щось незрозуміле. Андрій вийшов за межі карного майданчика і, не порозумівшись із партнером за командою, дозволив суперникам вразити порожні ворота.

«Ов’єдо» поступився 0:2. Наразі команда Луніна має 23 очки і посідає 17-те місце з 22-х команд. «Альмерія» з 42-ма пунктами йде другою, поступаючись трьома очками тільки «Кадісу».