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    Український воротар Лунін пропустив курйозний гол у першому матчі за «Ов’єдо» (відео)

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    Дебют у новій команді Андрієві Луніну не вдався - Український воротар Лунін пропустив курйозний гол у першому матчі за «Ов’єдо» (відео)
    Дебют у новій команді Андрієві Луніну не вдався
    УНІАН

    Дебют Андрієві не вдався

    Український воротар Андрій Лунін дебютував у складі свого нового клубу – «Реалу Ов’єдо», який виступає в другому за силами дивізіоні, Сеґунді.

    «Альмерія», якій протистояла команда нашого голкіпера, виглядала на голову сильнішою, тому не пропустити в такій грі було майже нереально.

    В першому таймі Андрій ще протримався, діяв в цілому впевнено, одного разу ефектно витягнув м'яча з-під дальньої стійки. Але після перерви почалися ляпи. Спершу Алехандро Аррібас недбало зіграв проти опонента в штрафній зоні і суперники били пенальті. Нуньєс пробив без шансів для Андрія.

    А потім сам Лунін на пару з тим таки Алехандро вчинили щось незрозуміле. Андрій вийшов за межі карного майданчика і, не порозумівшись із партнером за командою, дозволив суперникам вразити порожні ворота.

    «Ов’єдо» поступився 0:2. Наразі команда Луніна має 23 очки і посідає 17-те місце з 22-х команд. «Альмерія» з 42-ма пунктами йде другою, поступаючись трьома очками тільки «Кадісу».

     Читайте також: Українець Лунін став 15-м у рейтинзі Golden Boy

     

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Лунін Сеґунда ФК «Ов’єдо» ФК «Альмерія»
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