Гандболісту збірної України соромно за забезпечення команди на чемпіонаті Європи



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Владислав Остроушко XSport

Гравці національної команди не мали екіпірування в національних кольорах

Лівий напівсередній збірної України з гандболу Владислав Остроушко поскаржився на забезпечення команди на чемпіонаті Європи. За його словами, гравці не мали й двох комплектів однакового екіпірування.

«А ніхто цікавиться, чому ми виступали в чорно-білому екіпіруванні, яке не має жодного стосунку до національних кольорів? На першому тренуванні офіційний фотограф чемпіонату Європи перепитував нас: «Ви – збірна?». Напевно, він не повірив, що таке можливо, коли одягнені в казна-що. Соромно. У 2020 році нам не можуть видати по два комплекти екіпірування з написом «Україна». Знали б, що так буде, самі склалися б на футболки. Наскільки знаю, головний тренер пропонував допомогти. Та сказали не турбуватися,, федерація все владнає. У підсумку, коли видали одяг – зрозуміли, що за останні 15 років нічого не змінилося», - передає слова Остроушка XSport.

Нагадаємо, збірна України виступала на чемпіонаті Європи вперше за останні 10 років. Наша команда на попередньому етапі програла всі три матчі та дочасно припинила боротьбу.