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    Один із найпопулярніших спортивних клубів України припиняє існування

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    ZTR зупинило безгрошів'я - Один із найпопулярніших спортивних клубів України припиняє існування
    ZTR зупинило безгрошів'я
    Фото із соцмереж

    У запорізькому ZTR виховані п’ять олімпійських чемпіонів

    Сумні новини надійшли із Запоріжжя.

    Через скрутне становище, в якому перебуває трансформаторний завод, припиняє існування найіменитіший гандбольний клуб України – ZTR. Про це представники клубу повідомили в оприлюдненому сьогодні, 5 лютого, відкритому листі.

    ZTR – 14-разовий чемпіон України, в совєцькі часи під назвою ЗІІ він сім разів був призером чемпіонатів СССР. П’ятеро вихованців клубу – Сергій Кушнірюк, Олександр Рєзанов, Михайло Іщенко, Юрій Лагутін, Микола Томин – ставали олімпійськими чемпіонами. Кушнірюк разом із Олександром Шипенком вигравали чемпіонат світу-1992.

    Тривалий час ZTR був базовим клубом збірної України. Наразі команда посідає перше місце в своїй групі Балтійської гандбольної ліги.

     Читайте також: Гандболісту збірної України соромно за забезпечення команди на чемпіонаті Європи
    гандбол ГК ZTR Сергій Кушнірюк Олександр Рєзанов Михайло Іщенко Юрій Лагутін Микола Томин Олександр Шипенко
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