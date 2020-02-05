Один із найпопулярніших спортивних клубів України припиняє існування



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ZTR зупинило безгрошів'я Фото із соцмереж

У запорізькому ZTR виховані п’ять олімпійських чемпіонів

Сумні новини надійшли із Запоріжжя.

Через скрутне становище, в якому перебуває трансформаторний завод, припиняє існування найіменитіший гандбольний клуб України – ZTR. Про це представники клубу повідомили в оприлюдненому сьогодні, 5 лютого, відкритому листі.

ZTR – 14-разовий чемпіон України, в совєцькі часи під назвою ЗІІ він сім разів був призером чемпіонатів СССР. П’ятеро вихованців клубу – Сергій Кушнірюк, Олександр Рєзанов, Михайло Іщенко, Юрій Лагутін, Микола Томин – ставали олімпійськими чемпіонами. Кушнірюк разом із Олександром Шипенком вигравали чемпіонат світу-1992.

Тривалий час ZTR був базовим клубом збірної України. Наразі команда посідає перше місце в своїй групі Балтійської гандбольної ліги.

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