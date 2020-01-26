Збірна Іспанії вдруге перемогла на чемпіонаті Європи з гандболу



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Іспанія - чемпіон Європи з гандболу 2020 року EHF

У фіналі іспанці в два м’ячі здолали хорватську команду

Збірна Іспанії з гандболу перемогла на чемпіонаті Європи серед чоловіків, який завершився в Стокгольмі.

У вирішальному матчі Іспанія здолала команду Хорватії – 22:20. Рівна боротьба точилася до останніх секунд. На заключних хвилинах іспанці відбили кілька атак суперника, натомість свої реалізували.

Титул став уже другим для збірної Іспанії. Вперше команда перемагала на чемпіонаті Європи 2018 року.

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Разом з чемпіонським титулом іспанці вибороли путівку на Олімпіаду-2020 у Токіо.

Нагадаємо, збірна України також виступала на чемпіонаті Європи вперше за останні 10 років. Втім наша команда не змогла подолати попередній раунд фінального етапу, програвши всі три матчі.