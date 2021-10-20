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    У Харкові чиновники подарували незрячим спортсменам книги та квитки у зоопарк

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    Спортсменка каже, що їй &laquo;хочеться ридати&raquo; від такої підтримки міської влади - У Харкові чиновники подарували незрячим спортсменам книги та квитки у зоопарк
    Спортсменка каже, що їй «хочеться ридати» від такої підтримки міської влади
    фото: city.kharkov.ua

    За золото на Паралімпіаді харківським спортсменам місцева влада обіцяла виплатити 75 тис. грн

    Харківські чиновники вручили незрячим спортсменам-паралімпійцям квитки в зоопарк і звичайні книги про Харків. Про це написала у Facebook чемпіонка Паралімпіади 2020 із настільного тенісу Марина Литовченко.

    Такі подарунки паралімпійці отримали під час зустрічі з в.о. мера Харкова Ігорем Тереховим, який виголошував промову про «незламну силу волі, завзятість і тренування паралімпійців до сьомого поту». Про книги шрифтом Брайля ніхто не подумав, підкреслила Литовченко.

    До зустрічі з Тереховим паралімпійці зустрілися з керівником Харківської ОДА Олександром Скакуном і головою Харківської облради Тетяною Єгоровою-Луценко. За словами Литовченко, спортсменам подарували квіти і павербанки.

    «Павербанк – це ж джерело енергії, нам, паралімпійцям, вона дуже знадобиться», – прокоментувала чемпіонка.

    Литовченко звернула увагу на обіцянку міськради Харкова виплатити харківським спортсменам за кожне золото на Паралімпіаді 75 тис. грн, за срібло – 50 тис. грн, за бронзу – 30 тис. грн. Додатково харківська влада пообіцяла виплатити паралімпійцям премії в розмірі 200 тис. грн незалежно від завойованих медалей, водночас премії від міста бронзовим призерам Олімпійських ігор становили $55 тис. (1,4 млн грн).

    «Так, усе правильно ви прочитали. Різницю порахуйте самі – хоч у доларах, хоч у гривнях. І знаєте, річ не тільки в тому, що премії, м'яко кажучи, відрізняються, а в тому, як до нас ставляться і як із нами спілкуються під час зустрічі на найвищому рівні в місті й області», – написала Литовченко.



    Спортсменка додала, що їй «хочеться ридати» від такої підтримки міської влади.

    «Знаєте, дискримінації тут узагалі «немає», адже висновок лише один напрошується: паралімпійцям узагалі не потрібна підтримка від міста й області, адже вони «найзаможніші» громадяни нашого міста. А що стосовно здоров'я: хіба у них є проблеми зі здоров'ям? Звісно, відповідь очевидна: зі здоров'ям усе прекрасно, отже, їм не потрібна реабілітація після Ігор, їм не потрібні на це фінансові кошти й інше. Та й відпочинку вони не потребують, адже взагалі «не паряться» на Паралімпійських іграх», – підсумувала вона.

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    Теги: Харків спорт книги місцева влада мер зоопарк паралімпійські ігри влада золото
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    У Харкові чиновники подарували незрячим спортсменам книги та квитки у зоопарк