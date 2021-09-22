Ветерани війни на сході України стали чемпіонами світу на Іграх воїнів

Перші віртуальні міжнародні змагання з пауерліфтингу пройшли в США

Кількома перемогами українських спортсменів завершилися Міжнародні ігри воїнів. Змагання мали пройти в США, проте через пандемію коронавірусу вони відбулися у віртуальному форматі. Золоті нагороди з пауерліфтингу здобули ветерани війни на сході України Владислав Шатіло й Олександр Гавриленко з Чернігова. Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА Андрій Шемець.

«Наші ветерани АТО цього року брали участь в Іграх нескорених, здобули там нагороди, після чого пішли далі. Потренувалися – і це дало результат. Записи своїх вправ Шатіло й Гавриленко відправили в США. Судді оцінили наших хлопців і присудили їм перші місця у їхніх вагових категоріях», – розповів посадовець.

Фото: Укрінформ

Шемець додав, що на війні обидва спортсмени дістали серйозні поранення – Шатіло, зокрема, втратив ногу. Проте це не стало їм на заваді у заняттях багатоборством (пауерліфтингом, плаванням, веслуванням, кульовою стрільбою тощо).

Шатіло також виграв змагання з веслування.

Віртуальні Ігри воїнів проходять з 12 до 22 вересня.

Ігри воїнів – це адаптивні змагання військовослужбовців та ветеранів, які дістали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки. Міністерство оборони США організовує цей захід вже восьмий рік поспіль. Цьогоріч він проходить в Орландо, штат Флорида.