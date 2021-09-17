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    Зеленський дав звання Героя України десятиразовому чемпіону Паралімпіади Крипаку

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    Максим Крипак &ndash;&nbsp;десятиразовий чемпіон Паралімпійських Ігор - Зеленський дав звання Героя України десятиразовому чемпіону Паралімпіади Крипаку
    Максим Крипак – десятиразовий чемпіон Паралімпійських Ігор
    фото: 24tv

    Президент особисто вручив нагороду Крипаку за досягнення на Паралімпіаді в Токіо

    Президент Володимир Зеленський присвоїв десятиразовому чемпіону Паралімпіади Максиму Крипаку звання Героя України. Про це глава держави оголосив під час зустрічі з паралімпійцями

    «В одному інтерв’ю Максим сказав, що його приклад для наслідування це приклад великого спортсмена Майкла Фелпса… Ти сказав, що хочеш стати кращим за нього… Хай не образиться на нас Фелпс, але ти точно краще. Він – герой іншої держави. Ти – наш герой і відсьогодні – Герой України», – сказав президент.

    Зеленський особисто вручив нагороду Крипаку за досягнення на Паралімпіаді в Токіо.

    Як відомо, на Паралімпійських іграх у Токіо збірна України здобула 98 нагород – 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових. За них держава має виплатити 222 мільйони гривень.

    Найтитулованішим спортсменом Паралімпіади, нагадаємо, став плавець з Харкова Максим Крипак.

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    Теги: паралімпійські ігри Герой України звання героя Володимир Зеленський президент Максим Крипак
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    Зеленський дав звання Героя України десятиразовому чемпіону Паралімпіади Крипаку