Міністерство фінансів виплатило олімпійцям і паралімпійцям більше пів мільярда гривень

Зі спортсменами, як повідомляють у відомстві, розрахувалися в повному обсязі

Міністерство фінансів відзвітувало про розрахунок з олімпійцями і паралімпійцями за медалі та призові місця на Іграх у Токіо. Про це повідомляється на сайті установи, причому суми премій за нагороди вказані в доларах США. Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Отже, видатки для відзначення досягнень олімпійцям та паралімпійцям на літніх XXXII Олімпійських та XVI Паралімпійських ігор профінансовані у повному обсязі і становлять 565,3 млн гривень.

Грошові винагороди виплачені за олімпійське та паралімпійське «золото» – $125 тис., за «срібло» – $80 тис., за «бронзу» – $55 тис.

Окрім того, ще 25 олімпійцям, які посіли четверті‒шості місця на Іграх, та їх тренерам передбачено виплатити винагороди у розмірах 200 тис. грн, 140 тис. грн, 100 тис. гривень. З державного бюджету на це буде спрямовано 6,4 млн гривень.