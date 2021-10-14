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    Міністерство фінансів виплатило олімпійцям і паралімпійцям більше пів мільярда гривень

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    Міністерство фінансів виплатило олімпійцям і паралімпійцям більше пів мільярда гривень
    Фото з відкритих джерел

    Зі спортсменами, як повідомляють у відомстві, розрахувалися в повному обсязі

    Міністерство фінансів відзвітувало про розрахунок з олімпійцями і паралімпійцями за медалі та призові місця на Іграх у Токіо. Про це повідомляється на сайті установи, причому суми премій за нагороди вказані в доларах США. Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

    Отже, видатки для відзначення досягнень олімпійцям та паралімпійцям на літніх XXXII Олімпійських та XVI Паралімпійських ігор профінансовані у повному обсязі і становлять 565,3 млн гривень.

    Грошові винагороди виплачені за олімпійське та паралімпійське «золото» – $125 тис., за «срібло» – $80 тис., за «бронзу» – $55 тис.

    Окрім того, ще 25 олімпійцям, які посіли четверті‒шості місця на Іграх, та їх тренерам передбачено виплатити винагороди у розмірах 200 тис. грн, 140 тис. грн, 100 тис. гривень. З державного бюджету на це буде спрямовано 6,4 млн гривень.

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    Теги: Олімпіада паралімпійські ігри
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    Міністерство фінансів виплатило олімпійцям і паралімпійцям більше пів мільярда гривень