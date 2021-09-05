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    Українські спортсмени повернулися з Паралімпіади в Токіо. Зворушливі фото

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    Спортсменів зустрічали близькі - Українські спортсмени повернулися з Паралімпіади в Токіо. Зворушливі фото
    Спортсменів зустрічали близькі
    Фото Миколи Тимченка, День

    Спортсменів-паралімпійців вітали з поверненням та з перемогами

    5 вересня у Токіо завершилися Паралімпіада і спортсмени з України вже повернулися додому. У аеропорту їх зустрічали родини, друзі та вболівальники. Емоційні фото зустрічі спортсменів показав фотограф Микола Тимченко із газети «День» на своїй сторінці у Facebook.

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    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День
    Фото Миколи Тимченка, День

    Збірна України на Іграх-2020 підтвердила репутацію однієї з найсильніших у світі. Загалом наша команда виборола 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Вона посіла п'яте місце за кількістю нагород та шосте у медальному заліку.

    В порівнянні з Ріо-2016, результат у Токіо дещо гірший. В Бразилії в скарбничці українців було 117 нагород, з яких 41 золота.

    Нагадаємо, прапор України на закритті ніс дворазовий паралімпійський чемпіон з кульової стрільби Василь Ковальчук. У Токіо 48-річний спортсмен завоював дві нагороди – «срібло» та «бронзу».

    Найтитулованішим спортсменом Паралімпіади, нагадаємо, став плавець з Харкова Максим Крипак.

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    Теги: фотограф прапор Збірна України паралімпійські ігри
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    Українські спортсмени повернулися з Паралімпіади в Токіо. Зворушливі фото