Українські спортсмени повернулися з Паралімпіади в Токіо. Зворушливі фото

Спортсменів-паралімпійців вітали з поверненням та з перемогами

5 вересня у Токіо завершилися Паралімпіада і спортсмени з України вже повернулися додому. У аеропорту їх зустрічали родини, друзі та вболівальники. Емоційні фото зустрічі спортсменів показав фотограф Микола Тимченко із газети «День» на своїй сторінці у Facebook.

Збірна України на Іграх-2020 підтвердила репутацію однієї з найсильніших у світі. Загалом наша команда виборола 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Вона посіла п'яте місце за кількістю нагород та шосте у медальному заліку.

В порівнянні з Ріо-2016, результат у Токіо дещо гірший. В Бразилії в скарбничці українців було 117 нагород, з яких 41 золота.

Нагадаємо, прапор України на закритті ніс дворазовий паралімпійський чемпіон з кульової стрільби Василь Ковальчук. У Токіо 48-річний спортсмен завоював дві нагороди – «срібло» та «бронзу».

Найтитулованішим спортсменом Паралімпіади, нагадаємо, став плавець з Харкова Максим Крипак.

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