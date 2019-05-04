У Києві поховали одного з найкращих баскетбольних тренерів в українській історії



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Зураб Хромаєв прожив 73 роки Будівельник має жити

Зураба Хромаєва поховали на Звіринецькому цвинтарі

Вчора, 3 травня на Звіринецькому кладовищі Києва поховали іменитого українського баскетболіста і тренера Зураба Хромаєва, який помер у 73 роки 30 квітня в наслідок тривалої недуги.

Проводити колишнього тренера київських СКА, «Будівельника», національної збірної України і екс-президента Федерації баскетболу України прийшла понад сотня людей. Серед них - відомі спортсмени, політики, громадські діячі.

Власне, це не було дивним, враховуючи якою різносторонньо і дружньою людиною був Заурбек Майранович. Хромаєв був у змозі об'єднати навколо себе і спільної мети навіть ворогів. І був завжди готовий допомогти, якщо не матеріально, то порадою.

Серед відомих осіб, що вшанували пам'ять Зураба - легендарні екс-футболісти київського «Динамо» Олексій Михайличенко і Олег Кузнецов, колишній тренер збірної України з вільної боротьби Руслан Савлохов, відомий у минулому політик, академік, екс-секретар РНБО Володимир Горбулін.

Як відомо, Зураб Хромаєв був першим президентом незалежної Федерації баскетболу. І як виявилось, очолював український баскетбол в останні роки совєцьких часів. Володимир Горбулін у прощальному слові не тільки відзначив людські якості Хромаєва, а й згадав події 30-річної давнини - чемпіонство «Будівельника». Зураб Майранович був одним з трьох тренерів киян у тому сезоні (інші двоє - Віктори, Боженар і Гуревич). Сам Горбулін у статусі представника української сторони був присутнім на засіданні совєцької федерації щодо суперечливого епізоду фіналу проти «Жальґіріса». І, як відзначив Горбулін, керманич литовців Владас Ґарастас тоді справедливо сказав: «Волков кидав м'яч до сирени».

До речі, литовський спеціаліст був одним з тих, хто записав прощальні відеозвернення пам'яті Хромаєва. Також серед них були і Олександр Волков (він зараз у США, де готується стати дідом), Владімір і Євгєній Гомельські, сини видатного тренера Алєксандра Гомельського.

Варто відзначити, що на церемонії були присутні і представники баскетбольної громадськості, зокрема, екс-гравці золотого складу «Будівельника»-1989: Андрій Подковиров, Андрій Шаптала, Євген Мурзін, а також багато інших відомих баскетболістів - партнерів, суперників, підопічних Зураба Хромаєва.

На жаль, на похороні не було чинного президента ФБУ Михайла Бродського, який свою діяльність в українському баскетболі розпочав ще в 1990-х. Саме тоді (і до 2007-го) президентом ФБУ був Хромаєв.

Джерело: Будівельник має жити