Чванливі водії у Києві попсували культовий баскетбольний майданчик і перетворили його на стоянку (фото)



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Для цих людей важливий лише власний комфорт Фейсбук Олександра Ліщука

Схожі катавасії в пушкінському парку трапляються не вперше

Черговий акт кричущого свавілля зафіксований у центрі Києва. На цей раз на догоду ледачим і чванливим рогопилам був принесений у жертву культовий баскетбольний майданчик на Шулявці, в Пушкінському парку столиці України.

Річ у тім, що в Пушкінському парку чимало ресторанів (один з них пафосно горів у серпні 2017 року), які зведені там не зовсім законно, як наслідок - паркувальних місць бракує, а пройти кілька десятків метрів для власників джипів - не за статусом, може відвалитися ПВВ (почуття власної важливості). Також бореться за паркомісця і «Експоцентр», котрий знаходиться поруч.

Баскетболісти-аматори вже звикли до того, щоб відновлювати кільце. Фото Олександра Ліщука

Йдучи на зустріч побажанням ледачих власників елітних авто - адміністрація прийняла рішення віджати під парковку баскетбольний майданчик.

У підсумку з баскетбольних щитів були зрізані кільця, а на асфальті, який відразу ж був позбавлений баскетбольного сенсу, оперативно розмістилися авто.

Саме таку картину застали баскетболісти-аматори, які традиційно прийшли в Пушкінський парк пограти в улюблену гру.

Один з них - виклав результат дій вандалів на фейсбуці.

Це кільце зламав не Шакіл О'Ніл. Фото Олександра Ліщука

Відзначимо, що баскетбольний майданчик в Пушкінському парку - місце для амазонського спорту культове, там проводяться аматорські змагання і збираються найкращі київські баскетболісти.

Зрізають кільця на майданчику вже не вперше, проте ентузіасти за свій рахунок відновлюють щити. Виявилося, що протистояння триває вже досить давно.

Будемо сподіватися, що адміністрація парку і київська влада відреагують на це кричуще беззаконня і покарають нахабних рестораторів.

Джерело: Без табу