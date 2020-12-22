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    У Києві українець першим у світі виконав унікальний сноубордичний трюк (відео)

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    Змагання відбувалися у сноупарку під Аркою дружби народів - У Києві українець першим у світі виконав унікальний сноубордичний трюк (відео)
    Змагання відбувалися у сноупарку під Аркою дружби народів
    Фото: Роман Рудаков, RedBull

    Спортсмен із Дніпра вперше в історії сноуборду виконав трюк Backflip-Wallride-Backflip

    У рамках змагань для професійних сноубордистів і лижників «Дабл Тріпл Snow Fest 2020», що відбулися в Києві 19-20 грудня, спортсмен із Дніпра Сергій Барковський вперше в історії виконав трюк Backflip-Wallride-Backflip. Про це повідомляють організатори заходу, інформує пресслужба КМДА.

    Змагання відбувалися у сноупарку під монументом «Арка дружби народів». Подія вдруге відбулася за підтримки «Громадського бюджету Києва».

    У заході взяли участь 78 спортсменів із 18 країн: США, Канади, Нідерландів, Франції, Австрії, Швейцарії, Шотландії, Англії, Уельсу, Іспанії, Грузії, Морокко, Польщі, Чехії, Словаччини, Латвії, Білорусі, Росії. Цього року доступ глядачів до локації був обмеженим, проте спостерігати за райдерами можна було онлайн. Переглянути запис трансляції можна протягом року за посиланням: https://megogo.net/ua/view/10670285-dabl-tripl-snow-fest-2020.html

    Призовий фонд склав 10 тис. євро. Лідерами за кількістю нагород стали нідерландські, чеські та американські спортсмени.

    Українці отримали дві нагороди. Лижник Олександр Старчевський із Києва посів третє місце у категорії Freeski Jib та Сергій Барковський за трюк Backflip-Wallride-Backflip.

    Повний перелік переможців:

    Snowboard Air 

    • 1 місце – Drayden Gardner (США);
    • 2 місце – Arturs Cukunde (Латвія);
    • 3 місце – Stuart Innes (Австрія);
    • Best Style – Jake Daniel Simpson (Уельс).

    Snowboard Jib

    • 1 місце – Jesse Augustinus (Нідерланди);
    • 2 місце – Max de Vries (Нідерланди);
    • 3 місце — Drayden Gardner (США);
    • Best style — Henrik Meyn (Нідерланди).

    Snowboard Best Trick Wall Ride 

    • Serhii Barkovsky (Україна).

    Freeski Air

    • 1 місце – Daniel Hanka (Чехія);
    • 2 місце – Simon Bartik (Чехія);
    • 3 місце – Arkadiy Kazakov (Росія);
    • Best style – Szczepan Karpiel-Bułecka (Польща).

    Freeski Jib

    • 1 місце – Daniel Hanka (Чехія);
    • 2  місце – Simon Bartik (Чехія);
    • 3 місце – Alexander Starchevskiy (Україна);
    • Best style – Robert Szul (Польща).

    Freeski Best Trick Wallride

    • Daniel Hanka (Чехія).

    У жіночому заїзді взяли участь двоє спортсменок – нідерландка Рашида Олад та українка Віра Горбачова, які відповідно розділили перше та друге місце у категоріях Snowboard Air та Snowboard Jib.

    Теги: Київ українці Україна сноуборд
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