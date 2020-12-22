У Києві українець першим у світі виконав унікальний сноубордичний трюк (відео)
Спортсмен із Дніпра вперше в історії сноуборду виконав трюк Backflip-Wallride-Backflip
У рамках змагань для професійних сноубордистів і лижників «Дабл Тріпл Snow Fest 2020», що відбулися в Києві 19-20 грудня, спортсмен із Дніпра Сергій Барковський вперше в історії виконав трюк Backflip-Wallride-Backflip. Про це повідомляють організатори заходу, інформує пресслужба КМДА.
Змагання відбувалися у сноупарку під монументом «Арка дружби народів». Подія вдруге відбулася за підтримки «Громадського бюджету Києва».
У заході взяли участь 78 спортсменів із 18 країн: США, Канади, Нідерландів, Франції, Австрії, Швейцарії, Шотландії, Англії, Уельсу, Іспанії, Грузії, Морокко, Польщі, Чехії, Словаччини, Латвії, Білорусі, Росії. Цього року доступ глядачів до локації був обмеженим, проте спостерігати за райдерами можна було онлайн. Переглянути запис трансляції можна протягом року за посиланням: https://megogo.net/ua/view/10670285-dabl-tripl-snow-fest-2020.html
Призовий фонд склав 10 тис. євро. Лідерами за кількістю нагород стали нідерландські, чеські та американські спортсмени.
Українці отримали дві нагороди. Лижник Олександр Старчевський із Києва посів третє місце у категорії Freeski Jib та Сергій Барковський за трюк Backflip-Wallride-Backflip.
Повний перелік переможців:
Snowboard Air
- 1 місце – Drayden Gardner (США);
- 2 місце – Arturs Cukunde (Латвія);
- 3 місце – Stuart Innes (Австрія);
- Best Style – Jake Daniel Simpson (Уельс).
Snowboard Jib
- 1 місце – Jesse Augustinus (Нідерланди);
- 2 місце – Max de Vries (Нідерланди);
- 3 місце — Drayden Gardner (США);
- Best style — Henrik Meyn (Нідерланди).
Snowboard Best Trick Wall Ride
- Serhii Barkovsky (Україна).
Freeski Air
- 1 місце – Daniel Hanka (Чехія);
- 2 місце – Simon Bartik (Чехія);
- 3 місце – Arkadiy Kazakov (Росія);
- Best style – Szczepan Karpiel-Bułecka (Польща).
Freeski Jib
- 1 місце – Daniel Hanka (Чехія);
- 2 місце – Simon Bartik (Чехія);
- 3 місце – Alexander Starchevskiy (Україна);
- Best style – Robert Szul (Польща).
Freeski Best Trick Wallride
- Daniel Hanka (Чехія).
У жіночому заїзді взяли участь двоє спортсменок – нідерландка Рашида Олад та українка Віра Горбачова, які відповідно розділили перше та друге місце у категоріях Snowboard Air та Snowboard Jib.