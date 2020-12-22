У Києві українець першим у світі виконав унікальний сноубордичний трюк (відео)

Змагання відбувалися у сноупарку під Аркою дружби народів

Спортсмен із Дніпра вперше в історії сноуборду виконав трюк Backflip-Wallride-Backflip

У рамках змагань для професійних сноубордистів і лижників «Дабл Тріпл Snow Fest 2020», що відбулися в Києві 19-20 грудня, спортсмен із Дніпра Сергій Барковський вперше в історії виконав трюк Backflip-Wallride-Backflip. Про це повідомляють організатори заходу, інформує пресслужба КМДА.

Змагання відбувалися у сноупарку під монументом «Арка дружби народів». Подія вдруге відбулася за підтримки «Громадського бюджету Києва».

У заході взяли участь 78 спортсменів із 18 країн: США, Канади, Нідерландів, Франції, Австрії, Швейцарії, Шотландії, Англії, Уельсу, Іспанії, Грузії, Морокко, Польщі, Чехії, Словаччини, Латвії, Білорусі, Росії. Цього року доступ глядачів до локації був обмеженим, проте спостерігати за райдерами можна було онлайн. Переглянути запис трансляції можна протягом року за посиланням: https://megogo.net/ua/view/10670285-dabl-tripl-snow-fest-2020.html

Призовий фонд склав 10 тис. євро. Лідерами за кількістю нагород стали нідерландські, чеські та американські спортсмени.

Українці отримали дві нагороди. Лижник Олександр Старчевський із Києва посів третє місце у категорії Freeski Jib та Сергій Барковський за трюк Backflip-Wallride-Backflip.

Повний перелік переможців:

Snowboard Air

1 місце – Drayden Gardner (США);

2 місце – Arturs Cukunde (Латвія);

3 місце – Stuart Innes (Австрія);

Best Style – Jake Daniel Simpson (Уельс).

Snowboard Jib

1 місце – Jesse Augustinus (Нідерланди);

2 місце – Max de Vries (Нідерланди);

3 місце — Drayden Gardner (США);

Best style — Henrik Meyn (Нідерланди).

Snowboard Best Trick Wall Ride

Serhii Barkovsky (Україна).

Freeski Air

1 місце – Daniel Hanka (Чехія);

2 місце – Simon Bartik (Чехія);

3 місце – Arkadiy Kazakov (Росія);

Best style – Szczepan Karpiel-Bułecka (Польща).

Freeski Jib

1 місце – Daniel Hanka (Чехія);

2 місце – Simon Bartik (Чехія);

3 місце – Alexander Starchevskiy (Україна);

Best style – Robert Szul (Польща).

Freeski Best Trick Wallride

Daniel Hanka (Чехія).

У жіночому заїзді взяли участь двоє спортсменок – нідерландка Рашида Олад та українка Віра Горбачова, які відповідно розділили перше та друге місце у категоріях Snowboard Air та Snowboard Jib.