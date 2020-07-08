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    Один із найкращих сноубордистів світу втонув під час дайвінгу

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    Алекс Пуллін прожив 32 роки - Один із найкращих сноубордистів світу втонув під час дайвінгу
    Алекс Пуллін прожив 32 роки
    Фото - Instagram Алекса Пулліна

    Алекс Пуллін був досвідченим мисливцем

    Дворазовий чемпіон світу в сноубордкросі, австралієць Алекс Пуллін загинув в австралійському курортному місті Ґолд-Кост 8 липня. Йому було 32 роки.

    Спортовець потонув під час підводного полювання. Австралійця виявили інші дайвери в несвідомому стані і без кисневої маски. Йому надавали екстрену допомогу протягом 45-ти хвилин, перш ніж констатувати смерть.

    При цьому на тілі Пулліна не було виявлено видимих травм. Уточнюється, що сноубордист був досвідченим підводним мисливцем, але міг потонути в результаті раптово виниклих проблем зі здоров'ям.

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    Це фото Алекс Пуллін виклав у себе в Instagram тиждень тому

    Пуллін народився 20 вересня 1987 року в Мансфілді (штат Вікторія). Алекс, який мав прізвисько Chumpy (Чубатий) – дворазовий чемпіон світу (2011, 2013), бронзовий призер ЧС-2017, срібний призер Winter X Games-2016 роках.

    Пуллін був прапороносцем збірної Австралії на Олімпіаді-2014. Також він учасник Ігор 2010-го і 2018 років.

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    смерть смерть на воді сноуборд Алекс Пуллін
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