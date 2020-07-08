Один із найкращих сноубордистів світу втонув під час дайвінгу



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Алекс Пуллін прожив 32 роки Фото - Instagram Алекса Пулліна

Алекс Пуллін був досвідченим мисливцем

Дворазовий чемпіон світу в сноубордкросі, австралієць Алекс Пуллін загинув в австралійському курортному місті Ґолд-Кост 8 липня. Йому було 32 роки.

Спортовець потонув під час підводного полювання. Австралійця виявили інші дайвери в несвідомому стані і без кисневої маски. Йому надавали екстрену допомогу протягом 45-ти хвилин, перш ніж констатувати смерть.

При цьому на тілі Пулліна не було виявлено видимих травм. Уточнюється, що сноубордист був досвідченим підводним мисливцем, але міг потонути в результаті раптово виниклих проблем зі здоров'ям.

Це фото Алекс Пуллін виклав у себе в Instagram тиждень тому

Пуллін народився 20 вересня 1987 року в Мансфілді (штат Вікторія). Алекс, який мав прізвисько Chumpy (Чубатий) – дворазовий чемпіон світу (2011, 2013), бронзовий призер ЧС-2017, срібний призер Winter X Games-2016 роках.

Пуллін був прапороносцем збірної Австралії на Олімпіаді-2014. Також він учасник Ігор 2010-го і 2018 років.