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    Українська сноубордистка Аннамарі Данча стала чемпіонкою Кореї (фото)

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    Аннамарі Данча сподівається після Кореї здивувати в Канаді - Українська сноубордистка Аннамарі Данча стала чемпіонкою Кореї (фото)
    Аннамарі Данча сподівається після Кореї здивувати в Канаді
    Фото із соцмереж

    Також срібло на олімпійській трасі Пхьончхана здобув Олександр Белінський

    Віце-чемпіонка світу зі сноубордингу Аннамарі Данча стала переможницею відкритого чемпіонату Кореї. Вона перемогла на трасі, на якій у 2018 році розігрувалися медалі Олімпійських ігор. Про свій успіх Аннамарі розповіла на власній сторінці у «Фейсбуку».

    «Пхьончхан… Багато змішаних емоцій у мене з цим чудовим місцем. На Кубку світу 22 лютого щось відразу пішло не так і в мене дискваліфікація (не буду вдаватися в подробиці, залишаючись на позитиві).

    Проте наступних два дні були варті того, щоб залишитися, відмовившись від дводенної екскурсії в Торонто й Онтаріо. Наша команда взяла участь у національному чемпіонаті Кореї, де в гіганті я та Сашко Белінський взяли два срібла, а в слаломі я стала золотою. Це були чудові тренування на жорсткому та крутому олімпійському схилі.

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    Українська сноубордистка Аннамарі Данча стала чемпіонкою Кореї (фото)
    Українська сноубордистка Аннамарі Данча стала чемпіонкою Кореї (фото)
    Українська сноубордистка Аннамарі Данча стала чемпіонкою Кореї (фото)
    Українська сноубордистка Аннамарі Данча стала чемпіонкою Кореї (фото)
    Українська сноубордистка Аннамарі Данча стала чемпіонкою Кореї (фото)
    Українська сноубордистка Аннамарі Данча стала чемпіонкою Кореї (фото)
    Українська сноубордистка Аннамарі Данча стала чемпіонкою Кореї (фото)
    Фото із соцмереж

    Вже завтра вилітаємо в Канаду, де буде ще два етапи Кубка світу, на які я підійду енергійна та максимально мотивована на найвищий свій результат», - написала Аннамарі Данча.

    Аннамарі натякнула, що розраховує на потрапляння в топ-4.

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    сноуборд Аннамарі Данча Олександр Белінський
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