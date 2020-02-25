Українська сноубордистка Аннамарі Данча стала чемпіонкою Кореї (фото)



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Аннамарі Данча сподівається після Кореї здивувати в Канаді Фото із соцмереж

Також срібло на олімпійській трасі Пхьончхана здобув Олександр Белінський

Віце-чемпіонка світу зі сноубордингу Аннамарі Данча стала переможницею відкритого чемпіонату Кореї. Вона перемогла на трасі, на якій у 2018 році розігрувалися медалі Олімпійських ігор. Про свій успіх Аннамарі розповіла на власній сторінці у «Фейсбуку».

«Пхьончхан… Багато змішаних емоцій у мене з цим чудовим місцем. На Кубку світу 22 лютого щось відразу пішло не так і в мене дискваліфікація (не буду вдаватися в подробиці, залишаючись на позитиві).

Проте наступних два дні були варті того, щоб залишитися, відмовившись від дводенної екскурсії в Торонто й Онтаріо. Наша команда взяла участь у національному чемпіонаті Кореї, де в гіганті я та Сашко Белінський взяли два срібла, а в слаломі я стала золотою. Це були чудові тренування на жорсткому та крутому олімпійському схилі.

Вже завтра вилітаємо в Канаду, де буде ще два етапи Кубка світу, на які я підійду енергійна та максимально мотивована на найвищий свій результат», - написала Аннамарі Данча.

Аннамарі натякнула, що розраховує на потрапляння в топ-4.



