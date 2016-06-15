У Кремлі заявили, що будуть захищати дискваліфікованих спортсменів усіма засобами
- Сьогодні, 13:39
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За словами Дмитра Пєскова, Росія вважає рішення МОК безпідставними
Росія всіма можливими засобами буде забезпечувати захист інтересів своїх спортсменів, яких МОК довічно усунув від участі в Олімпійських іграх, так як вважає ці рішення безпідставними.
Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
За підсумками роботи комісії МОК на чолі з Денісом Освальдом, яка займається перевіркою проб росіян з Олімпіади у Сочі, вже 19 спортсменів були визнані винними у порушенні антидопінгових правил, а їхні результати на Іграх-2014 були анульовані.
Усі атлети були довічно усунені від участі в Олімпійських іграх. Деякі з них також тимчасово відсторонені міжнародними федераціями.
«Ви знаєте ставлення Кремля до всіх цих рішень, які безпідставні, і ми не згодні з такими рішеннями, але головне – це продовжувати планомірну діяльність – і досить активну та змістовну, енергійну щодо захисту інтересів наших спортсменів. Саме у цьому ми бачимо головне завдання наших спортивних чиновників», - сказав Пєсков.
За його словами, Росія буде забезпечувати захист інтересів своїх спортсменів усіма можливими засобами.
Нагадаємо, російська біатлоністка заявила, що краще викине медаль Ігор у Сочі на смітник, ніж віддасть її МОК.
Міжнародний олімпійський комітет прийме рішення щодо участі Росії в Олімпіаді-2018 на початку грудня.
Джерело: Р-Спорт