У Кремлі заявили, що будуть захищати дискваліфікованих спортсменів усіма засобами

За словами Дмитра Пєскова, Росія вважає рішення МОК безпідставними

Росія всіма можливими засобами буде забезпечувати захист інтересів своїх спортсменів, яких МОК довічно усунув від участі в Олімпійських іграх, так як вважає ці рішення безпідставними. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. За підсумками роботи комісії МОК на чолі з Денісом Освальдом, яка займається перевіркою проб



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Дмитро Пєсков

За словами Дмитра Пєскова, Росія вважає рішення МОК безпідставними

Росія всіма можливими засобами буде забезпечувати захист інтересів своїх спортсменів, яких МОК довічно усунув від участі в Олімпійських іграх, так як вважає ці рішення безпідставними.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За підсумками роботи комісії МОК на чолі з Денісом Освальдом, яка займається перевіркою проб росіян з Олімпіади у Сочі, вже 19 спортсменів були визнані винними у порушенні антидопінгових правил, а їхні результати на Іграх-2014 були анульовані.

Усі атлети були довічно усунені від участі в Олімпійських іграх. Деякі з них також тимчасово відсторонені міжнародними федераціями.

«Ви знаєте ставлення Кремля до всіх цих рішень, які безпідставні, і ми не згодні з такими рішеннями, але головне – це продовжувати планомірну діяльність – і досить активну та змістовну, енергійну щодо захисту інтересів наших спортсменів. Саме у цьому ми бачимо головне завдання наших спортивних чиновників», - сказав Пєсков.

За його словами, Росія буде забезпечувати захист інтересів своїх спортсменів усіма можливими засобами.

Нагадаємо, російська біатлоністка заявила, що краще викине медаль Ігор у Сочі на смітник, ніж віддасть її МОК.

Міжнародний олімпійський комітет прийме рішення щодо участі Росії в Олімпіаді-2018 на початку грудня.

Джерело: Р-Спорт