У Росії стверджують, що бою Усика у Москві не хоче особисто Віталій Кличко

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Віталій Кличко. Фото ringpolska.pl

А Кличко-старший, як відомо, є промоутером Олександра

Віталій Кличко не хоче, щоб чемпіонський бій між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим відбувся у Росії.

Про це стверджує у своєму авторському матеріалі російський журналіст Олександр Павлов.

«Спочатку фінал Суперсерії WBSS планувався у Джидді. Потім мова зайшла про Москву. Щоб заманити Усика у російську столицю, називалися захмарні суми ціни поєдинку – 15, 20 і навіть 25 мільйонів доларів. Однак команду Усика вони не спокусили», - почав він.

«Головною причиною незговірливості українця я б назвав загальний негативний політичний фон. За моїми відомостями, бою у Москві принципово не хоче промоутер Олександра Віталій Кличко», - додав журналіст.

«Не забувайте про те, що він не тільки промоутер, але і політик національного масштабу, ледь не з президентськими амбіціями. І приїдь Усик на бій у Москву, українська громадськість тут же підніме шум про співпрацю мера Києва «з агресором та окупантами». А це Кличку і тим, хто стоїть за ним, зовсім не потрібно», - продовжив він.

При цьому Павлов зазначає, що українські боксери цікаві російській публіці.

«Звичайно, що найбільший інтерес у нашій країні викликають поєдинки за участю топових боксерів-росіян. А їхня кількість досить скромна – Олександр Повєткін, Дмитро Бівол, Мурат Гассієв, Сергій Ковальов та Артур Бетербієв. Ось, мабуть, і всі наші основні гравці», - пояснив він.

«Також користується популярністю невелике число яскравих боксерів з колишніх радянських республік – українці Олександр Усик і Василь Ломаченко, плюс казахстанець Геннадій Головкін», - додав журналіст.