Поєдинки Усика та Ломаченка потрапили в список найбільш очікуваних в 2018 році

Вболівальники також хочуть повернення Тайсона Ф'юрі

Поєдинки українських чемпіонів світу Василя Ломаченка (10-1, 8 КО) і Олександра Усика (13-0, 11 КО) потрапили в список найбільш очікуваних в 2018 році за версією видання Boxing News. Крім цього, вболівальники та журналісти хочуть побачити повернення Тайсона Ф'юрі, другу зустріч Сауля Альвареса з Геннадієм Головкіним і протистояння російських



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Олександр Усик. Фото: Getty Images

Вболівальники також хочуть повернення Тайсона Ф'юрі

Поєдинки українських чемпіонів світу Василя Ломаченка (10-1, 8 КО) і Олександра Усика (13-0, 11 КО) потрапили в список найбільш очікуваних в 2018 році за версією видання Boxing News.

Крім цього, вболівальники та журналісти хочуть побачити повернення Тайсона Ф'юрі, другу зустріч Сауля Альвареса з Геннадієм Головкіним і протистояння російських чемпіонів в напівважкій вазі.

1. Ентоні Джошуа - Деонтей Вайлдер

2. Тайсон Ф'юрі - Джозеф Паркер

3. Джордж Грувз - Кріс Юбенк-молодший

4. Геннадій Головкін - Сауль Альварес

5. Кіт Турман - Еррол Спенс

6. Василь Ломаченко - Хорхе Лінарес

7. Олександр Усик - Мурат Гассієв

8. Сергій Ковальов - Дмитро Бівол

9. Артур Бетербієв - Адоніс Стівенсон

10. Менні Пакьяо - Амір Хан

Нагадаємо, Лінарес заявив, що у нього не виникне проблем у поєдинку проти Ломаченка.

При цьому вболівальники українця вважають, що у Ломаченка є більш цікаві суперники.

У свою чергу для поєдинку Усик - Гассієв українському важкоатлету потрібно перемогти Майріса Брієдіса, а росіянин повинен здолати Юніера Дортікоса в півфіналі World Boxing Super Series.

Джерело: xsport.ua