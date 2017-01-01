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    Поєдинки Усика та Ломаченка потрапили в список найбільш очікуваних в 2018 році

    Вболівальники також хочуть повернення Тайсона Ф'юрі
    Поєдинки українських чемпіонів світу Василя Ломаченка (10-1, 8 КО) і Олександра Усика (13-0, 11 КО) потрапили в список найбільш очікуваних в 2018 році за версією видання Boxing News. Крім цього, вболівальники та журналісти хочуть побачити повернення Тайсона Ф'юрі, другу зустріч Сауля Альвареса з Геннадієм Головкіним і протистояння російських
    • Сьогодні, 16:23
    • Розсилка
    Олександр Усик. Фото: Getty Images
    Олександр Усик. Фото: Getty Images

    Вболівальники також хочуть повернення Тайсона Ф'юрі

    Поєдинки українських чемпіонів світу Василя Ломаченка (10-1, 8 КО) і Олександра Усика (13-0, 11 КО) потрапили в список найбільш очікуваних в 2018 році за версією видання Boxing News.

    Крім цього, вболівальники та журналісти хочуть побачити повернення Тайсона Ф'юрі, другу зустріч Сауля Альвареса з Геннадієм Головкіним і протистояння російських чемпіонів в напівважкій вазі.

    1. Ентоні Джошуа - Деонтей Вайлдер
    2. Тайсон Ф'юрі - Джозеф Паркер
    3. Джордж Грувз - Кріс Юбенк-молодший
    4. Геннадій Головкін - Сауль Альварес
    5. Кіт Турман - Еррол Спенс
    6. Василь Ломаченко - Хорхе Лінарес
    7. Олександр Усик - Мурат Гассієв
    8. Сергій Ковальов - Дмитро Бівол
    9. Артур Бетербієв - Адоніс Стівенсон
    10. Менні Пакьяо - Амір Хан

    Нагадаємо, Лінарес заявив, що у нього не виникне проблем у поєдинку проти Ломаченка.

    При цьому вболівальники українця вважають, що у Ломаченка є більш цікаві суперники.

    У свою чергу для поєдинку Усик - Гассієв українському важкоатлету потрібно перемогти Майріса Брієдіса, а росіянин повинен здолати Юніера Дортікоса в півфіналі World Boxing Super Series.

    Джерело: xsport.ua

    бокс Василь Ломаченко Олександр Усик
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