Поєдинки Усика та Ломаченка потрапили в список найбільш очікуваних в 2018 році
- Сьогодні, 16:23
-
Розсилка
Вболівальники також хочуть повернення Тайсона Ф'юрі
Поєдинки українських чемпіонів світу Василя Ломаченка (10-1, 8 КО) і Олександра Усика (13-0, 11 КО) потрапили в список найбільш очікуваних в 2018 році за версією видання Boxing News.
Крім цього, вболівальники та журналісти хочуть побачити повернення Тайсона Ф'юрі, другу зустріч Сауля Альвареса з Геннадієм Головкіним і протистояння російських чемпіонів в напівважкій вазі.
1. Ентоні Джошуа - Деонтей Вайлдер
2. Тайсон Ф'юрі - Джозеф Паркер
3. Джордж Грувз - Кріс Юбенк-молодший
4. Геннадій Головкін - Сауль Альварес
5. Кіт Турман - Еррол Спенс
6. Василь Ломаченко - Хорхе Лінарес
7. Олександр Усик - Мурат Гассієв
8. Сергій Ковальов - Дмитро Бівол
9. Артур Бетербієв - Адоніс Стівенсон
10. Менні Пакьяо - Амір Хан
Нагадаємо, Лінарес заявив, що у нього не виникне проблем у поєдинку проти Ломаченка.
При цьому вболівальники українця вважають, що у Ломаченка є більш цікаві суперники.
У свою чергу для поєдинку Усик - Гассієв українському важкоатлету потрібно перемогти Майріса Брієдіса, а росіянин повинен здолати Юніера Дортікоса в півфіналі World Boxing Super Series.
Джерело: xsport.ua