Сторона Гассієва продовжує наполягати на поєдинку з Усиком в Росії

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Олександр Усик - Мурат Гассієв

При цьому серія WBSS обговорює варіанти проведення бою в Ризі, Амстердамі і Австралії

Кілька днів тому повинна була відбутися прес-конференція, де оголосили б про дату і місце проведення поєдинку Олександр Усик - Мурат Гассієв.

Сторони не домовилися, проте залишаються шанси, що бій пройде в Росії.

Умар Кремлєв, представник федерації боксу Росії, по суті, сторона Гассієва, продовжує обговорювати можливість проведення бою на землі свого спортсмена.

«Ми хотіли провести бій між Гассієвим і Усиком в Росії в День боксу країни, який відзначається у нас 22 липня. Саме місце проведення буде визначено пізніше. Це може бути Москва або Сочі», - сказав Кремлєв.

При цьому серія WBSS обговорює варіанти проведення бою в Ризі, Амстердамі і Австралії, тому не можна стверджувати, що поєдинок пройде саме в Росії.

Рішення очікується в понеділок або вівторок.