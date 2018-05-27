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    Сторона Гассієва продовжує наполягати на поєдинку з Усиком в Росії

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    Олександр Усик - Мурат Гассієв - Сторона Гассієва продовжує наполягати на поєдинку з Усиком в Росії
    Олександр Усик - Мурат Гассієв

    При цьому серія WBSS обговорює варіанти проведення бою в Ризі, Амстердамі і Австралії

    Кілька днів тому повинна була відбутися прес-конференція, де оголосили б про дату і місце проведення поєдинку Олександр Усик - Мурат Гассієв.

    Сторони не домовилися, проте залишаються шанси, що бій пройде в Росії.

    Умар Кремлєв, представник федерації боксу Росії, по суті, сторона Гассієва, продовжує обговорювати можливість проведення бою на землі свого спортсмена.

    «Ми хотіли провести бій між Гассієвим і Усиком в Росії в День боксу країни, який відзначається у нас 22 липня. Саме місце проведення буде визначено пізніше. Це може бути Москва або Сочі», - сказав Кремлєв.

    При цьому серія WBSS обговорює варіанти проведення бою в Ризі, Амстердамі і Австралії, тому не можна стверджувати, що поєдинок пройде саме в Росії.

    Рішення очікується в понеділок або вівторок.

    бокс Олександр Усик
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