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У США вболівальники скандували «Росія» на адресу українського баскетболіста

Христина Жиренко
glavcom.ua
У США вболівальники скандували «Росія» на адресу українського баскетболіста
Перемогу в скандальному поєдинку здобув саме клуб українця Шульги

«Колорадо Стейт» вже попросив вибачення за поведінку своїх фанів

У США під час поєдинку студентської ліги NCAA між «Колорадо Стейт» та «Ютою Стейт» вболівальники господарів скандували слово «Росія», коли українець Максим Шульга виконував штрафні кидки.

«Колорадо Стейт» вже попросив вибачення за поведінку своїх фанів, зазначивши, що подібна поведінка неприпустима.

Крім того, очільник «Колорадо Стейт» Ніко Медвед також попросив вибачення.

«Я дуже поважаю «Юта Стейт» і Макса Шульгу. У нас чудові вболівальники та студенти, але це неприйнятно! Мої щирі вибачення», – сказав Медвед.

Варто зазначити, що перемогу в поєдинку здобув саме клуб українця з рахунком 88-79. Сам ж Шульга за гру набрав 9 очок, зробив 3 підбирання та віддав 6 результативних передач.

Теги: росія Максим Шульга США баскетбол

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