У США вболівальники скандували «Росія» на адресу українського баскетболіста

Перемогу в скандальному поєдинку здобув саме клуб українця Шульги

«Колорадо Стейт» вже попросив вибачення за поведінку своїх фанів

У США під час поєдинку студентської ліги NCAA між «Колорадо Стейт» та «Ютою Стейт» вболівальники господарів скандували слово «Росія», коли українець Максим Шульга виконував штрафні кидки.

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«Колорадо Стейт» вже попросив вибачення за поведінку своїх фанів, зазначивши, що подібна поведінка неприпустима.

Крім того, очільник «Колорадо Стейт» Ніко Медвед також попросив вибачення.

«Я дуже поважаю «Юта Стейт» і Макса Шульгу. У нас чудові вболівальники та студенти, але це неприйнятно! Мої щирі вибачення», – сказав Медвед.

Варто зазначити, що перемогу в поєдинку здобув саме клуб українця з рахунком 88-79. Сам ж Шульга за гру набрав 9 очок, зробив 3 підбирання та віддав 6 результативних передач.