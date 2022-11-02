Французького баскетболіста вигнали зі збірної через контракт з російським клубом

Баскетболіст не виконав взятих на себе зобов'язань

Баскетболіста збірної Франції Томаса Ертеля було вигнано з національної команди через підписання контракту з російським «Зенітом». Про це повідомив президент Французької федерації баскетболу Жан-П'єр Сіюта у коментарі L'Équipe.

«Все закінчено. Ми ще можемо обговорювати тих, хто грав у Росії раніше. Але не Томаса, якому ми чітко розповіли про такі перспективи. Він не виконав свого зобов'язання. Я вважаю, що його у збірній Франції більше не буде. Все закінчено», – сказав Сіюта.

Зазначимо, що Ертель порушив умови угоди, яку підписав на Євробаскеті, в якій йшлося про те, що він не гратиме в Росії, доки в Україні триває війна.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст. Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б не виключили росіян зі своїх змагань.

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