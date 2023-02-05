Став відомий остаточний склад збірної України на чемпіонат світу з біатлону

Дмитро Підручний є одним з лідерів чоловічої збірної України з біатлону

Чемпіонат світу-2023 з біатлону пройде з 8 по 19 лютого

Збірна України з біатлону визначилися з підсумковими складами чоловічої та жіночої команд на чемпіонат світу 2023 року, який пройде в німецькому Обергофі.

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Наприкінці січня в командах визначилися зі списком з п'яти біатлоністів та біатлоністок, що представлятимуть Україну в Німеччині. Водночас у збірних зберігали по одному вакантному місцю в заявці.

У підсумку, тренер чоловічої команди Юрай Санітра обрав Артема Тищенка, а очільник жіночої збірної Олександр Кравченко – Дар'ю Блашко.

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Склад України на Чемпіонат світу з біатлону

Чоловіки:

Дмитро Підручний

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Денис Насико

Артем Тищенко

Жінки:

Олена Білосюк

Юлія Джима

Анастасія Меркушина

Анна Кривонос

Любов Кип'яченкова

Дар'я Блашко

Нагадаємо, Чемпіонат світу-2023 з біатлону пройде в німецькому місті Обергофі з 8 по 19 лютого.

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Календар чемпіонату світу з біатлону

8 лютого, середа. 15:45. Змішана естафета.

10 лютого, п’ятниця. 15:30. Спринт на 10 км, чоловіки.

11 лютого, субота. 15:30. Спринт на 7.5 км, жінки.

12 лютого, неділя. 14:25. Гонка переслідування на 12.5 км, чоловіки.

12 лютого, неділя. 16:30. Гонка переслідування на 10 км, жінки.

14 лютого, вівторок. 15:30. Індивідуальна гонка на 15 км, жінки.

15 лютого, середа. 15:30. Індивідуальна гонка на 20 км, чоловіки.

16 лютого, четвер. 16:10. Одиночна змішана естафета.

18 лютого, субота. 12:45. Естафета (4х6 км), жінки.

18 лютого, субота. 16:00. Естафета (4х7.5 км), чоловіки.

19 лютого, неділя. 13:30. Масстарт на 12.5 км, жінки.

19 лютого, неділя. 16:15. Масстарт на 15 км, чоловіки.