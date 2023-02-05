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Став відомий остаточний склад збірної України на чемпіонат світу з біатлону

Христина Жиренко
glavcom.ua
Став відомий остаточний склад збірної України на чемпіонат світу з біатлону
Дмитро Підручний є одним з лідерів чоловічої збірної України з біатлону

Чемпіонат світу-2023 з біатлону пройде з 8 по 19 лютого

Збірна України з біатлону визначилися з підсумковими складами чоловічої та жіночої команд на чемпіонат світу 2023 року, який пройде в німецькому Обергофі.

Наприкінці січня в командах визначилися зі списком з п'яти біатлоністів та біатлоністок, що представлятимуть Україну в Німеччині. Водночас у збірних зберігали по одному вакантному місцю в заявці.

У підсумку, тренер чоловічої команди Юрай Санітра обрав Артема Тищенка, а очільник жіночої збірної Олександр Кравченко – Дар'ю Блашко.

Склад України на Чемпіонат світу з біатлону

Чоловіки: 

  • Дмитро Підручний
  • Артем Прима
  • Антон Дудченко
  • Богдан Цимбал
  • Денис Насико
  • Артем Тищенко

Жінки: 

  • Олена Білосюк
  • Юлія Джима
  • Анастасія Меркушина
  • Анна Кривонос
  • Любов Кип'яченкова
  • Дар'я Блашко

Нагадаємо, Чемпіонат світу-2023 з біатлону пройде в німецькому місті Обергофі з 8 по 19 лютого.

Календар чемпіонату світу з біатлону

8 лютого, середа. 15:45. Змішана естафета.
10 лютого, п’ятниця. 15:30. Спринт на 10 км, чоловіки.
11 лютого, субота. 15:30. Спринт на 7.5 км, жінки.
12 лютого, неділя. 14:25. Гонка переслідування на 12.5 км, чоловіки.
12 лютого, неділя. 16:30. Гонка переслідування на 10 км, жінки.
14 лютого, вівторок. 15:30. Індивідуальна гонка на 15 км, жінки.
15 лютого, середа. 15:30. Індивідуальна гонка на 20 км, чоловіки.
16 лютого, четвер. 16:10. Одиночна змішана естафета.
18 лютого, субота. 12:45. Естафета (4х6 км), жінки.
18 лютого, субота. 16:00. Естафета (4х7.5 км), чоловіки.
19 лютого, неділя. 13:30. Масстарт на 12.5 км, жінки.
19 лютого, неділя. 16:15. Масстарт на 15 км, чоловіки.

Теги: чемпіонат світу Збірна України Юлія Джима Артем Прима Дмитро Підручний тренер Анастасія Меркушина Юрай Санітра Артем Тищенко Анна Кривонос Антон Дудченко Богдан Цимбал Любов Кипяченкова Олександр Кравченко біатлон

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