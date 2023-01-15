Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ексгравець збірної України з баскетболу помер у віці 33 років

Христина Жиренко
glavcom.ua
Ексгравець збірної України з баскетболу помер у віці 33 років
Руслан був освновним атакувальним захисником збірної України на Євробаскеті-2017

Федерація баскетболу України повідомила, що Отверченко пішов з життя через проблеми з серцем

На 34-му році життя помер ексгравець збірної України з баскетболу Руслан Отверченко.

Про смерть Отверченка повідомив капітан збірної України В’ячеслав Кравцов.

«Був не просто другом, фактично частиною родини. Світла пам’ять», – зазначив Кравцов.

Федерація баскетболу України повідомила, що Отверченко пішов з життя через проблеми з серцем.

Руслан був освновним атакувальним захисником збірної України на Євробаскеті-2017, який проходив в Ізраїлі. Тоді нашій команді вдалося дійти до 1/8 фіналу, де вона поступилася майбутнім чемпіонам Європи – Словенії.

За кар’єру Отверченко виступав за баскетбольні клуби «Київ», «Донецьк», грав у складі «Черкаських Мавп»,  «Прометея», іспанську «Манресу» та польські клуби.

У 2017 році Отверченко став чемпіоном України у складі «Будівельника».

Теги: баскетбол БК Будівельник БК «Прометей» (Кам'янське)

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2020 році застрелився син співачки Бенджамін
В 54 роки померла єдина дочка Елвіса Преслі – Ліза Марі Преслі
13 сiчня, 09:08
Померла акторка Інна Чурікова
Померла акторка Інна Чурікова
Вчора, 21:31
У дитини розірвалося серце від переляку
Злякався вибухів: в Очакові помер трирічний хлопчик
13 сiчня, 18:59

Новини

Ексгравець збірної України з баскетболу помер у віці 33 років
Ексгравець збірної України з баскетболу помер у віці 33 років
НОК офіційно виключив зі свого складу Шевченка, Суркіса та Шуфрича: деталі
НОК офіційно виключив зі свого складу Шевченка, Суркіса та Шуфрича: деталі
«Шахтар» погодив з «Арсеналом» трансфер Мудрика: оголошено суму угоди
«Шахтар» погодив з «Арсеналом» трансфер Мудрика: оголошено суму угоди
Петраков офіційно пішов із посади головного тренера збірної України
Петраков офіційно пішов із посади головного тренера збірної України
Міжнародна федерація футбол оголосила символічну збірну 2022 року
Міжнародна федерація футбол оголосила символічну збірну 2022 року
УЄФА розгляне повернення російської збірної в міжнародні футбольні турніри
УЄФА розгляне повернення російської збірної в міжнародні футбольні турніри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Трагедія у Дніпрі: скандальна заява Арестовича обурила українців
37K
Чи утримують ЗСУ позиції у Соледарі: оцінка ISW
37K
З’явилося відео моменту удару ракети в будинок у Дніпрі
18K
Ворог влучив в об‘єкт критичної інфраструктури на Львівщині
17K
Українці отримають підвищені пенсії: коли, кому й на скільки збільшать виплати
15K
«Закінчиш, як Геббельс»: Усик звернувся до російського пропагандиста Соловйова (відео)

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту