Ексгравець збірної України з баскетболу помер у віці 33 років

Руслан був освновним атакувальним захисником збірної України на Євробаскеті-2017

Федерація баскетболу України повідомила, що Отверченко пішов з життя через проблеми з серцем

На 34-му році життя помер ексгравець збірної України з баскетболу Руслан Отверченко.

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Про смерть Отверченка повідомив капітан збірної України В’ячеслав Кравцов.

«Був не просто другом, фактично частиною родини. Світла пам’ять», – зазначив Кравцов.

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Федерація баскетболу України повідомила, що Отверченко пішов з життя через проблеми з серцем.

Руслан був освновним атакувальним захисником збірної України на Євробаскеті-2017, який проходив в Ізраїлі. Тоді нашій команді вдалося дійти до 1/8 фіналу, де вона поступилася майбутнім чемпіонам Європи – Словенії.

За кар’єру Отверченко виступав за баскетбольні клуби «Київ», «Донецьк», грав у складі «Черкаських Мавп», «Прометея», іспанську «Манресу» та польські клуби.

У 2017 році Отверченко став чемпіоном України у складі «Будівельника».