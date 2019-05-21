У столиці провели міжнародний турнір з гольфу «Diplomatic Golf for Good by Volvo»



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18 травня 2019 року на території Київського Гольф Клубу «GolfStream» відбулась топ-подія року

Головною метою заходу було зміцнення та просування позитивного іміджу України в світі, популяризація та розвиток дитячого гольфу та створення майданчику для неформального спілкування між представниками різних держав, сприяння дружбі та спортивному партнерству серед народів світу. Організаційний партнер – Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв. Турнір проводився за підтримки Всеукраїнської Федерації гольфу та Ukrainian Junior Golf Champion Ulyana Novozhilova.

Гольф - це демократичний вид спорту, який закладає традиції і розвиває культуру країни. Гра відбувалась на 18 лунках для майже 80 учасників. У турнірі взяли участь дипломати з 11 країн світу, серед яких переможець — Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарії в Україні Гійом Шойрер.

Як зазначила виконавчий директор турніру Марина Шевченко: «За останні декілька років гольф активно набирає обертів і стає все більш популярним в Україні. Наша ціль – це гольф для добра, а саме зміцнення дипломатичних зв’язків між країнами та розвиток дитячого гольфу в Україні. Гольф – це дуже благородний вид спорту, який не тільки розвиває корисні навички, а й в деякій мірі формує характер. Сподіваюсь, що цей турнір буде спрямований на розвиток та виховання нової еліти країни.»

«Diplomatic Golf for Good» — це дещо більше, ніж змагання за перемогу та кращий результат. Це свято, що виходить за межі поля для гольфу та об'єднує різні культури, сприяє спілкуванню однодумців і спільного проведення вільного часу для дорослих і дітей. Неймовірну цікавість та захоплення гостей викликала виставка картин Надзвичайного і Повноважного посла Грузії в Україні Гели Думбадзе.

Участь у заході взяли дипломати, представники влади і бізнес-еліти, діячі культури, спортсмени та діти. Серед запрошених гостей були помічені: президент компанії «Віннер Імпортс» Іван Гинянський, український бізнесмен та співвласники курортного комплексу Rixos-Prykatpattya Ігор Гуменюк і власник мережі автозаправок WOG Сергій Лагур.

По закінченню гольф-турніру патріотично прозвучала пісня «Україна» в виконанні Народної артистки України Наталії Бучинської.