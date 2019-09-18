У Вінниці може щезнути єдина придатна для хокейних тренувань ковзанка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Може статися, що ці діти не матимуть де тренуватися 20 хвилин

Поки чиновники розбираються, як діяти, десятки дітей можуть опинитися на вулиці

Минулої осені батьки вінницьких хокеїстів звернулися до мерії з проханням викупити «Льодовий клуб», щоб врятувати цей вид спорту від зникнення. У червні цього року виконавчий комітет міської ради надав згоду на придбання об’єкту.

Минуло два з половиною місяці, а питання понині не було розглянуте на сесії міськради. У листопаді минулого року стало відомо, що власник ковзанки «Льодовий клуб», що знаходиться у Центральному парку, переїжджає до іншого міста. Постало питання: або його частку викупить у комунальну власність місто, яке є співвласником об’єкта, або обладнання ковзанки продадуть в інше місто.

Саме тому пропозицію про викуп у першу чергу направили до міської ради. Дізнавшись про ймовірний продаж обладнання, на сполох забили батьки дітей, які займаються хокеєм у цьому клубі. У коментарях журналістам вони пояснювали, що «Льодовий клуб» є єдиним місцем у Вінниці, котре відповідає вимогам проведення спортивних змагань та підготовки спортсменів до сезону на професійному рівні. Розважальна ковзанка в ТРЦ не може бути йому альтернативою.

Тоді ж вінничани написали петицію під назвою «Врятувати вінницький дитячий хокей». У ній міщани просили міську владу викупити цей об’єкт. Адже у випадку, якщо цього не станеться, весь хокей, який знову народився у Вінниці, зникне і, мабуть, назавжди. Усього за кілька днів петиція набрала 350 необхідних для розгляду підписів.

На початку грудня з мерії надійшла відповідь. У ній йшлося, що виконавчі органи міської ради вивчають пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю «Галактика відпочинку» та проводять консультації з цього питання. За півроку, 27 червня 2019 року, на сайті мерії з’явилося рішення №1865 про надання згоди на придбання всієї запропонованої території.

Разом із тим, власників клубу зобов'язали провести за власний рахунок оцінку всього майна. Процедура була проведена, а необхідні документи представники ТОВ «Галактика відпочинку» передали до Департаменту комунального майна міської ради.

«Між власником «Льодового клубу» та мером міста відбулася зустріч, під час якої було досягнуто згоди щодо придбання цього об’єкту у власність міста. Для уникнення будь-яких пліток з цього приводу, оцінку майна було проведено авторитетною у цій галузі організацією – Торгово-промисловою палатою України», – говорить директорка ТОВ «Галактика відпочинку» Юлія Борисова. - Питання про цю угоду мало виноситися на розгляд на серпневій сесії міської ради, але з невідомих нам причин цього не було зроблено понині».

Джерело: vn.20minut.ua