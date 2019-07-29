Знаменитий воротар Гашек подумає над балотуванням на посаду президента Чехії



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Домінік Гашек КП

Колишній хокеїст не виключає можливість переходу в велику політику

Колишній хокейний воротар Домінік Гашек не виключає можливість балотуватися на посаду президента Чехії. Про це олімпійський чемпіон 1988 року розповів у коментарі Idnes.cz.

«Можу собі це уявити. Чому ні? Я люблю займатися відповідальними справами. Не сумніваюся, що посада президента дуже відповідальна. Наразі в мене є улюблена робота. Але що буде за два, три роки? От тоді і вирішу. Все можливе», - сказав Гашек.

Чергові вибори президента Чехії мають відбутися 2023 року.

Гашек зіграв у НХЛ 735 матчів за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» та «Оттаву». Двічі в складі «Ред Вінгс» (2002, 2008) ставав володарем Кубка Стенлі.