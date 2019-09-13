«Випала щелепа, а інші почали дуріти». Як під специфічний гумор «Кварталу» хокейний чемпіонат презентували

Валерій Жидков: гімнастикою дівчата займаються, щоб вийти заміж... Фото з афіші

Керівники профільного міністерства захід проігнорували

12 вересня у Києві, в одному з конференц-залів НСК «Олімпійський» помпезно презентували молодіжний чемпіонат світу з хокею U20 в дивізіоні 1В. Подія відбудеться 12-18 грудня у столичному Палаці спорту і, судячи з попереднього досвіду, має викликати чималий ажіотаж. Не менший, ніж півтора роки тому викликав інший світовий чемпіонат, у дивізіоні 1В серед юніорських збірних до 18-ти років, який наші хокеїсти виграли.

Власне, на майбутньому чемпіонаті українська команда буде представлена майже тими ж хлопцями, які ставали чемпіонами в 2018-му. Їх очолюватиме той же тренер – Олег Ігнатьєв. Різниця лишень у тому, що нині хокеїсти вже не мають змоги тренуватися разом, найсильніші з них роз’їхалися за кордон. Окремі з них – Дмитро Даниленко, Фелікс Морозов, Олександр Пересунько, Артем Матейченко і Гліб Кривошапкін – поділилися очікуваннями від майбутнього турніру через відеозв’язок. Нині вони виступають у північноамериканських молодіжних лігах, але від збірної відрікатися не збираються. І це приємно.

Свій перший поєдинок українська збірна проведе 12 грудня проти угорців. Також суперниками наших хокеїстів у боротьбі за єдину перепустку в дивізіон 1А будуть поляки, французи, італійці та естонці. Завдання перед українською командою стоїть чітке – перше місце.

На презентації були представлені емблема і талісман чемпіонату. Виконані вони немов у пам’ять про той клуб, ім’я якого десятиліттями прославляло український хокей, але якого зараз немає. Згадка про «Сокіл» є і в каштанових листях емблеми, а талісманом обрали того самого хижого птаха. Голова оргкомітету турніру Георгій Зубко каже, що талісмана після юніорського чемпіонату-2018 не змінювали на фарт.

Своєю увагою презентацію вшанував президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. А ось міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського подія не зацікавила. Як врешті й його заступника Володимира Шумиліна, котрий у переформатованому Міністерстві відповідає безпосередньо за спорт.

Треба розуміти, що представником чинної влади на заході був відомий у вузьких колах комік «95 кварталу» Валерій Жидков, якого поціновувачі таланту знають під прізвиськом «Тамбовський вовк». То він відкривав презентацію своїм «запальним» номером, задавши тон усім подальшим подіям.

Як мовиться, жарти на грані з маразмом. Ось лишень кілька цитат:

«Від гімнастики прямої користі ніякої, але значно збільшує шанси вийти заміж. Це теж не дрібниці».

«Чому спортивна ходьба – це спорт? Єдине, де вона може стати в нагоді – вночі йдеш по вулиці, а ззаду йде мужик. І оп – відразу спортивна ходьба».

«Страшно уявити ситуацію, де був придуманий бобслей в четвірці. Мужики каталися з гірки на швидкість. Їм стало нудно і один каже: «Мужики, а раптом буде швидше, якщо ми вчотирьох одягнемо обтягуючі костюми, обіймемося і сядемо в одні санки».

«Версії, то як виник хокей: «Замерзло поле для гольфу, було зібрання старичків-фігуристів з паличкою, хтось втратив щелепу, інші почали дуріти».

«Про футбол. Мені подобаються фанати, які говорять: «Я не пропускаю жодного матчу чемпіонату України». Так ти бухаєш кожен день».

Цікаві, але позбавлені здорового ґлузду сентенції, які в адекватної людини можуть викликати не сміх, а сльози...

Мушу сказати, що щойно з’явилася нагода задати організаторам запитання, цією нагодою скористався: «Сьогоднішню подію відкривав доволі дивний виступ коміка, який знущався з усіх видів спорту, кепкував з бобслею і ходьби, назвав пияками людей, які підтримують свою команду в кожному матчі чемпіонату України з футболу. Для чого тут цей низькосортний гумор? Чи може бути пропагандою спорту і хокею зокрема ЦЕ?»

Від імені організаторів виступив Георгій Зубко, котрий, звісно, не міг сказати прямо, що запросивши блазня з «95 кварталу», зробив тонкий реверанс на адресу чинної влади. За словами пана Зубка, він не вважає гумор низькосортним, але вибачився, якщо висловлювання Жидкова когось образили.

У принципі, Георгій Юрійович правий. Когось, може, образило, але більшість сміялася чи ликнула. А потім піде на наступні парламентські чи президентські вибори. Робити «їх» разом. Дарма, що ті «зробильники» замість хокею розвиватимуть петанк…

Іван Вербицький, «Главком»



