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    Хокейний «Кременчук» уклав угоду з російським форвардом

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    Дмітрій Орлов - Хокейний «Кременчук» уклав угоду з російським форвардом
    Дмітрій Орлов
    hckremenchuk.com.ua

    Раніше новачок «Кременчука» виступав за російські, білоруські та казахстанські клуби

    Хокейний клуб «Кременчук» повідомив про підписання угоди з 28-річним російським форвардом Дмітрієм Орловим.

    «На мене вийшов тренерський штаб команди. Довго не вагався, оскільки знаю багатьох з команди. Знаю, що тут непоганий чемпіонат, який непросто виграти. Та іншої цілі для себе ми не ставимо», - зазначив Орлов.

    Орлов за кар’єру вже пограв за клуби з Росії, Білорусі та Казахстану.

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    У сезоні-2016/17 він став найкращим форвардом та бомбардиром чемпіонату Казахстану.

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