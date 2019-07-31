Хокейний «Кременчук» уклав угоду з російським форвардом



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Дмітрій Орлов hckremenchuk.com.ua

Раніше новачок «Кременчука» виступав за російські, білоруські та казахстанські клуби

Хокейний клуб «Кременчук» повідомив про підписання угоди з 28-річним російським форвардом Дмітрієм Орловим.

«На мене вийшов тренерський штаб команди. Довго не вагався, оскільки знаю багатьох з команди. Знаю, що тут непоганий чемпіонат, який непросто виграти. Та іншої цілі для себе ми не ставимо», - зазначив Орлов.

Орлов за кар’єру вже пограв за клуби з Росії, Білорусі та Казахстану.

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У сезоні-2016/17 він став найкращим форвардом та бомбардиром чемпіонату Казахстану.