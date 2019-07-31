Визначено стартову дату нового чемпіонату України з хокею



Розсилка ВІДПРАВИТИ

УХЛ Фейсбук

Змагання в УХЛ стартуватимуть в середині вересня

Виконавчий директор Української хокейної ліги Олексій Брага розповів про початок нового чемпіонату України та учасників змагань.

«Наразі маємо на руках п’ять офіційних заявок на сезон-2019/20: від «Білого Барсу», «Дніпра», «Донбасу», «Кременчука» та «Крижаних Вовків». Чотири клуби вже тренуються. Завтра починає тренуватися «Дніпро». Раніше ми фіксували 31 липня, як останній термін подачі заявок. Та отримали звернення від «Динамо» та ініціативної групи з Києва з проханням продовжити його. То ж як вийняток дозволили менеджерам киян та харків’ян вирішити питання участі команд до 10 серпня. Та ця дата вже остаточна.

Відкриття чемпіонату відбудеться в Дружківці 14 вересня. Там тоді зустрінуться «Донбас» та «Дніпро», - передає слова Браги прес-служба УХЛ.