У юніорську збірну України викликали трьох хокеїстів з Росії



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Наставник юніорської збірної України Олександр Бобкін Фото із соцмереж

Наша команда готується до Турніру чотирьох націй

2 лютого на арені «Термінал» у Броварах розпочнеться триденний навчально-тренувальний збір юніорської збірної України з хокею. Він стане підготовчим етапом до Турніру чотирьох націй.

Вже 4 лютого ввечері наші спортсмени вирушать до угорського міста Дьор, де зійдуться у поєдинках зі збірними командами U17 Японії, Польщі та Угорщини.

На навчально-тренувальний збір запрошено 23 хокеїсти. Під керівництвом тренера Олександра Бобкіна готуватися до турніру в Угорщині будуть троє воротарів, вісім оборонців та дванадцять нападників.

Склад юніорської збірної команди України

Воротарі: Назарій Сушак («Білий Барс»), Ярослав Сулима («Олімпієц», РФ), Василь Полгородник («Динамо», Дніпро)

Оборонці: Артем Гребеник, Ілля Пруський, Володимир Трошкін, Арсеній Кисельов (усі – «Білий Барс»), Владислав Деркач («Дніпро», Херсон), Микита Казаков («Дмітров», РФ), Ілля Адаменко («Zemgale Juniors», Латвія), Арсен Палійчук («Okanagan HC Europe», Австрія)

Нападники: Дмитро Зозовський, Артем Грабовецький, Михайло Сімчук, Денис Бородай (усі – «Білий Барс»), Гліб Варава («Кременчук»), Денис Гончаренко («Дніпро», Херсон), Андрій Кривоножкін, Станіслав Садовиков («Динамо», Дніпро), Данило Коржилецький («Bled», Словенія), Ілля Остроушко («Assat U17», Фінляндія), Олександр Плохотник («Puchov», Словаччина), Давид Сібілевич («Дмітров», РФ)

Тренери – Олександр Бобкін, Костянтин Буценко

Календар Турніру чотирьох націй

6 лютого

16:30 Японія – Польща

20:00 Угорщина – Україна

7 лютого

16:30 Україна – Японія

20:00 Угорщина – Польща

8 лютого

11:30 Польща – Україна

15:00 Угорщина – Японія