Українець закинув свою сьому шайбу в Головній юніорській хокейній лізі Квебеку (відео)
Олександр Пересунько вдало зіграв на добиванні
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Олександр Пересунько загалом набрав 24 очка
20-річний український нападник Олександр Пересунько, який виступає за клуб «Вікторіявіль Тайґерс», відзначився голом у матчі регулярного чемпіонату Головної юніорської хокейної ліги Квебеку (QMJHL).
Минулої ночі, 23 січня «тигри» перемогли 4:2 «Acadie-Bathurst Titan».
Шайба Пересунька була третьою в матчі. Наш хокеїст завершив атаку, вдало зігравши на добиванні.
Загалом у 40-ка матчах регулярного чемпіонату QMJHL Пересунько закинув сім шайб і віддав 17 результативних передач.
Наразі «Вікторіявіль» після 46-ти проведених поєдинків набрала 39 очок і посідає в Західній конференції сьоме місце.