Українець закинув свою сьому шайбу в Головній юніорській хокейній лізі Квебеку (відео)



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Олександр Пересунько вдало зіграв на добиванні Фото із соцмереж

Олександр Пересунько загалом набрав 24 очка

20-річний український нападник Олександр Пересунько, який виступає за клуб «Вікторіявіль Тайґерс», відзначився голом у матчі регулярного чемпіонату Головної юніорської хокейної ліги Квебеку (QMJHL).

Минулої ночі, 23 січня «тигри» перемогли 4:2 «Acadie-Bathurst Titan».

Шайба Пересунька була третьою в матчі. Наш хокеїст завершив атаку, вдало зігравши на добиванні.

Загалом у 40-ка матчах регулярного чемпіонату QMJHL Пересунько закинув сім шайб і віддав 17 результативних передач.

Наразі «Вікторіявіль» після 46-ти проведених поєдинків набрала 39 очок і посідає в Західній конференції сьоме місце.