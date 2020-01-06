Чемпіонат світу з хокею: найкращі гравці і бомбардири турніру



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MVP чемпіонату світу - канадець Алексіс Лафреньє IIHF

Після командних визначилися володарі індивідуальних призів

Директорат молодіжного чемпіонату світу з хокею підвів підсумки турніру, який завершився пізно ввечері. 5 січня в чеській Остраві, в фінальному матчі збірна Канади в драматичному протистоянні перемогла 4:3 збірну РФ.

Трохи раніше у матчі за бронзу команда Швеції здолала 3:2 Фінляндію.

Після завершення турніру організатори назвали найкращих в індивідуальних номінаціях.

Найкращим воротарем турніру директорат IIHF назвав канадця Жоеля Гофера, оборонцем – шведа Расмуса Сандіна, нападником – ще одного представника чемпіонського колективу Алексіса Лафреньє.

Власне, Лафреньє отримав звання найціннішого гравця молодіжного чемпіонату світу. Але MVP, як і символічну збірну турніру, обирали акредитовані на змаганнях журналісти.

Символічна збірна чемпіонату світу U20: Жоель Гофер (Канада); Расмус Сандін (Швеція) – Алєксандр Романов (РФ), Самуель Фаґемо (Швеція) – Барретт Гейтон (Канада) – Алексіс Лафреньє (Канада)

Найкращим бомбардиром чемпіонату став швед Самуель Фаґемо.

Десятка найкращих бомбардирів чемпіонату світу U20

1. Самуель Фаґемо (Швеція) – 13 очок (8 голів + 5 передач)

2. Барретт Гейтон (Канада) – 12 (6 + 6)

3. Нільс Гоґландер (Швеція) – 11 (5 + 6)

4. Алексіс Лафреньє (Канада) – 10 (4 + 6)

5. Расмус Сандін (Швеція) – 10 (3 + 7)

6. Григорій Денисенко (РФ) – 9 (3 + 6)

7. Ділан Козенс (Канада) – 9 (2 + 7)

7. Крістіан Танус (Фінляндія) – 9 (2 + 7)

9. Кален Еддісон (Канада) – 9 (1 + 8)

10. Тревор Зеґрас (США) – 9 (0 + 9)

Додамо, що 31 матч турніру відвідали 173 474 глядачі (5 596 – у середньому за матч).