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    Чемпіонат світу з хокею: найкращі гравці і бомбардири турніру

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    MVP чемпіонату світу - канадець Алексіс Лафреньє - Чемпіонат світу з хокею: найкращі гравці і бомбардири турніру
    MVP чемпіонату світу - канадець Алексіс Лафреньє
    IIHF

    Після командних визначилися володарі індивідуальних призів

    Директорат молодіжного чемпіонату світу з хокею підвів підсумки турніру, який завершився пізно ввечері. 5 січня в чеській Остраві, в фінальному матчі збірна Канади в драматичному протистоянні перемогла 4:3 збірну РФ.

    Трохи раніше у матчі за бронзу команда Швеції здолала 3:2 Фінляндію.

    Після завершення турніру організатори назвали найкращих в індивідуальних номінаціях.

    Найкращим воротарем турніру директорат IIHF назвав канадця Жоеля Гофера, оборонцем – шведа Расмуса Сандіна, нападником – ще одного представника чемпіонського колективу Алексіса Лафреньє.

    Власне, Лафреньє отримав звання найціннішого гравця молодіжного чемпіонату світу. Але MVP, як і символічну збірну турніру, обирали акредитовані на змаганнях журналісти.

    Символічна збірна чемпіонату світу U20: Жоель Гофер (Канада); Расмус Сандін (Швеція) – Алєксандр Романов (РФ), Самуель Фаґемо (Швеція) – Барретт Гейтон (Канада) – Алексіс Лафреньє (Канада)

    Найкращим бомбардиром чемпіонату став швед Самуель Фаґемо.

    Десятка найкращих бомбардирів чемпіонату світу U20

    1. Самуель Фаґемо (Швеція) – 13 очок (8 голів + 5 передач)
    2. Барретт Гейтон (Канада) – 12 (6 + 6)
    3. Нільс Гоґландер (Швеція) – 11 (5 + 6)
    4. Алексіс Лафреньє (Канада) – 10 (4 + 6)
    5. Расмус Сандін (Швеція) – 10 (3 + 7)
    6. Григорій Денисенко (РФ) – 9 (3 + 6)
    7. Ділан Козенс (Канада) – 9 (2 + 7)
    7. Крістіан Танус (Фінляндія) – 9 (2 + 7)
    9. Кален Еддісон (Канада) – 9 (1 + 8)
    10. Тревор Зеґрас (США) – 9 (0 + 9)

    Додамо, що 31 матч турніру відвідали 173 474 глядачі (5 596 – у середньому за матч).

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    хокей Алєксандр Романов Крістіан Танус Нільс Гоґландер Самуель Фаґемо Алексіс Лафреньє Тревор Зеґрас Барретт Гейтон Жоель Гофер Расмус Сандін Кален Еддісон Ділан Козенс Григорій Денисенко
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