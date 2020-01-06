Чемпіонат світу з хокею: найкращі гравці і бомбардири турніру
Після командних визначилися володарі індивідуальних призів
Директорат молодіжного чемпіонату світу з хокею підвів підсумки турніру, який завершився пізно ввечері. 5 січня в чеській Остраві, в фінальному матчі збірна Канади в драматичному протистоянні перемогла 4:3 збірну РФ.
Трохи раніше у матчі за бронзу команда Швеції здолала 3:2 Фінляндію.
Після завершення турніру організатори назвали найкращих в індивідуальних номінаціях.
Найкращим воротарем турніру директорат IIHF назвав канадця Жоеля Гофера, оборонцем – шведа Расмуса Сандіна, нападником – ще одного представника чемпіонського колективу Алексіса Лафреньє.
Власне, Лафреньє отримав звання найціннішого гравця молодіжного чемпіонату світу. Але MVP, як і символічну збірну турніру, обирали акредитовані на змаганнях журналісти.
Символічна збірна чемпіонату світу U20: Жоель Гофер (Канада); Расмус Сандін (Швеція) – Алєксандр Романов (РФ), Самуель Фаґемо (Швеція) – Барретт Гейтон (Канада) – Алексіс Лафреньє (Канада)
Найкращим бомбардиром чемпіонату став швед Самуель Фаґемо.
Десятка найкращих бомбардирів чемпіонату світу U20
1. Самуель Фаґемо (Швеція) – 13 очок (8 голів + 5 передач)
2. Барретт Гейтон (Канада) – 12 (6 + 6)
3. Нільс Гоґландер (Швеція) – 11 (5 + 6)
4. Алексіс Лафреньє (Канада) – 10 (4 + 6)
5. Расмус Сандін (Швеція) – 10 (3 + 7)
6. Григорій Денисенко (РФ) – 9 (3 + 6)
7. Ділан Козенс (Канада) – 9 (2 + 7)
7. Крістіан Танус (Фінляндія) – 9 (2 + 7)
9. Кален Еддісон (Канада) – 9 (1 + 8)
10. Тревор Зеґрас (США) – 9 (0 + 9)
Додамо, що 31 матч турніру відвідали 173 474 глядачі (5 596 – у середньому за матч).