Один з найкращих українських хокеїстів останніх 20-ти років зіграв за Росію проти Лукашенка (відео)



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У 2013 році Костянтин Касянчук став переможцем Контпнентальної хокейної ліги в складі динамівців Москви Дзеркало тижня

«Свято хокею» відбулося в Мінську

40-річний киянин Костянтин Касянчук, який відіграв за збірну України з хокею на восьми чемпіонатах світу в елітному дивізіоні, провів за неї 98 матчів, закинув 17 шайб і віддав 30 результативних передач, відіграв за ветеранську збірну Росії на турнірі на призи Лукашенка в Мінську.

Більше того, у фіналі проти білорусів із батьком і сином Лукашенками у складі Касянчук відзначився закинутою шайбою. Правда, для команди РФ вона була єдиною. Білоруси на радість Лукашенку перемогли 4:1.

Вихованець школи київського «Сокола» Касянчук впродовж кар’єри виступав за російські «Вітязь» з Подольська, воскресенський «Хімік», челябінський «Трактор», московські ЦСКА і «Динамо».

Зауважимо, що на турнірі в Мінську виступала й збірна України. Там вона перемогла збірну Швейцарії, програла фінам і перемогла в матчі за п’яте місце німців. Проте Костянтин Касянчук тим часом грав не у светрі з тризубом, а з двоголовою куркою на грудях…