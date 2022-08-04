УЄФА оголосила про революційне правило у Лізі чемпіонів

Спеціальна технологія точніше визначатиме положення «поза грою»

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішила вперше в історії футболу використати напівавтоматичну систему визначення офсайду, повідомляє пресслужба організації.

«Ця інноваційна технологія дозволить бригадам VAR швидше і точніше визначати положення «поза грою», що сприяє підтримці ритму гри та послідовності прийнятих рішень. Система готова до використання в офіційних матчах та застосування на кожному стадіоні Ліги чемпіонів», – прокоментував нововведення голова суддів комітету УЄФА Розетті.

Напівавтоматична система враховує положення кінцівок футболістів у момент передачі м'яча. В УЄФА повідомили, що вона відстежує 29 різних точок на тілі гравців, швидше та точніше визначаючи, чи був футболіст в офсайді.

Нагадаємо, що у липні ФІФА оголосила про те, що використовуватиме цю технологію на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Вперше ця система буде випробувана вже 10 серпня у матчі за Суперкубок УЄФА між мадридським «Реалом» та франкфуртським «Айнтрахтом».