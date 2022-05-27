Команди з України та Білорусі не будуть перетинатися на турнірах УЄФА

Це зроблено з міркувань безпеки, аби забезпечити безперебійне проведення змагань в умовах війни

Виконавчий комітет Спілки європейських футбольних асоціацій вирішив не допустити зіткнення між командами з Білорусі та України в будь-яких майбутніх змаганнях асоціації. Про це повідомили в УЄФА.

Відтепер українські клуби та збірні не зможуть зустрітися в євротурнірах не лише з росіянами, яких взагалі вигнали з міжнародного футболу, а і з білорусами.

Повідомляється, що це зроблено з міркувань безпеки, аби забезпечити безперебійне проведення змагань в умовах війни, яку Росія розв'язала проти України за сприяння Білорусі.

У березні організація відреагувала на сприяння Білорусі повномасштабному вторгненню Росії до України. Усі клуби та збірні Білорусі, які беруть участь у турнірах УЄФА, зобов'язані проводити свої домашні матчі за кордоном. На додаток, ці поєдинки повинні відбуватися на нейтральних стадіонах без глядачів.

Нагадаємо, що збірна Росії зникла навіть у футбольному симуляторі FIFA 22.

Раніше президент ФІФА шокував своїм рішенням щодо спортсменів РФ. Він заявив, що Російський футбольний союз не виключили з організації, бо це «не варіант».

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