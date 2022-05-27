  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
  4. Команди з України та Білорусі не будуть перетинатися на турнірах УЄФА
рус
    Новини

    Команди з України та Білорусі не будуть перетинатися на турнірах УЄФА

    Команди з України та Білорусі не будуть перетинатися на турнірах УЄФА
    фото з відкритих джерел

    Це зроблено з міркувань безпеки, аби забезпечити безперебійне проведення змагань в умовах війни

    Виконавчий комітет Спілки європейських футбольних асоціацій вирішив не допустити зіткнення між командами з Білорусі та України в будь-яких майбутніх змаганнях асоціації. Про це повідомили в УЄФА.

    Відтепер українські клуби та збірні не зможуть зустрітися в євротурнірах не лише з росіянами, яких взагалі вигнали з міжнародного футболу, а і з білорусами.

    Повідомляється, що це зроблено з міркувань безпеки, аби забезпечити безперебійне проведення змагань в умовах війни, яку Росія розв'язала проти України за сприяння Білорусі.

    У березні організація відреагувала на сприяння Білорусі повномасштабному вторгненню Росії до України. Усі клуби та збірні Білорусі, які беруть участь у турнірах УЄФА, зобов'язані проводити свої домашні матчі за кордоном. На додаток, ці поєдинки повинні відбуватися на нейтральних стадіонах без глядачів.

    Нагадаємо, що збірна Росії зникла навіть у футбольному симуляторі FIFA 22.

    Раніше президент ФІФА шокував своїм рішенням щодо спортсменів РФ. Він заявив, що Російський футбольний союз не виключили з організації, бо це «не варіант».

    Читайте також: Російське телебачення перервало футбольну трансляцію через проукраїнський банер
    Теги: росія окупанти УЄФА ФІФА війна Україна новости футбола окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Команди з України та Білорусі не будуть перетинатися на турнірах УЄФА