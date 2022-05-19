Німецький «Айнтрахт» виграв Лігу Європи УЄФА

«Айнтрахт» у серії пенальті здобув перемогу над «Глазго Рейнджерс» у фіналі Ліги Європи

Німецький футбольний клуб «Айнтрахт» став переможцем Ліги Європи УЄФА, обійшовши у фіналі шотландську команду «Глазго Рейнджерс». Гра проходила в іспанській Севільї на стадіоні «Рамон Санчес Пісхуан». Основний час матчу закінчився з результатом 1:1. Рахунок у матчі відкрив нападник «Рейнджерс» Джо Арібо, забивши на 57-й хвилині.

«Айнтрахт» зрівняв рахунок завдяки голу Рафаеля Борре (69 хвилина). Додатково команди голів не забили. У серії післяматчевих пенальті точнішими виявились футболісти «Айнтрахту» – 5:4.

Відомо, що це вже друга перемога «Айнтрахту». Попередній титул клубу він завоював у 1980 році, коли виграв Кубок УЄФА (у 2009 році його реформували у Лігу Європи УЄФА, – ред.). Завдяки перемозі в Лізі Європи «Айнтрахт» уперше у своїй історії отримав право взяти участь у Лізі чемпіонів. «Рейнджерс», який цього року відзначає 150-річчя команди, вперше за 14 років грав у фіналі єврокубку – у 2008 році клуб дійшов до фіналу Кубка УЄФА, де програв російському «Зеніту» (0:2).

Довідка: Ліга Європи УЄФА – другий за значимістю єврокубок. Переможець турніру стає суперником переможця Ліги чемпіонів УЄФА з Суперкубка УЄФА та отримує право взяти участь у груповому турнірі наступного сезону Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, українська паралімпійська збірна виграла чемпіонат світу з футболу. Українці у фіналі здолали команду Ірану.