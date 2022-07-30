Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА через скандування фанів «Фенербахче» про Путіна

Христина Жиренко
Сьогодні, 12:47 glavcom.ua
Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА через скандування фанів «Фенербахче» про Путіна
«Фенербахче» матиме проблеми через поведінку своїх вболівальників
фото: Anadolu Agency

УАФ повідомила УЄФА про можливе порушення «Фенербахче» Дисциплінарного регламенту УЄФА

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА через скандування фанатів «Фенербахче» під час матчу з київським «Динамо» у відборі Ліги чемпіонів імені російського диктатора Володимира Путіна.

«Українська асоціація футболу надіслала звернення до УЄФА з приводу поведінки вболівальників турецького «Фенербахче» під час домашнього поєдинку Ліги чемпіонів проти київського «Динамо» в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

У ньому, зокрема, йдеться про те, що 27 липня 2022 року під час матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/2023 між ФК «Фенербахче» та ФК «Динамо» (Київ) на стадіоні «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в місті Стамбул (Туреччина) після того, як український клуб забив перший гол на 57-й хвилині матчу, уболівальники ФК «Фенербахче» здійснювали неприйнятні скандування. З огляду на це, УАФ повідомила УЄФА про можливе порушення клубом-господарем Дисциплінарного регламенту УЄФА під час даного поєдинку», – йдеться у заяві УАФ.

Нагадаємо, що «Фенербахче» засудив скандування про Путіна під час матчу з «Динамо».

Варто зазначити, що київське «Динамо» стало переможцем протистояння зі стамбульським «Фенербахче» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Теги: ФК Фенербахче НОВИНИ ФУТБОЛУ путін УЄФА Туреччина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Фенербахче» засудив скандування про Путіна під час матчу з «Динамо»
«Фенербахче» зробив заяву щодо кричалки про Путіна
Вчора, 23:14
Фанати «Фенербахче» відкрили дорогу недоброзичливцям Туреччини для політичних спекуляцій
Хочеться взяти за грудки кожного з фанатів «Фенербахче», хто кликав Путіна
28 липня, 11:50
Фани Фенербахче скандували «Володимир Путін»
Вболівальники «Фенербахче» зарядили кричалку на підтримку Путіна (відео)
27 липня, 23:55

Новини

Президент «Фенербахче» заявив, що не вибачатиметься перед Україною
Президент «Фенербахче» заявив, що не вибачатиметься перед Україною
Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА через скандування фанів «Фенербахче» про Путіна
Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА через скандування фанів «Фенербахче» про Путіна
Вписала своє ім'я в історію. Українка судитиме фінал жіночого Євро-2022
Вписала своє ім'я в історію. Українка судитиме фінал жіночого Євро-2022
«Фенербахче» зробив заяву щодо кричалки про Путіна
«Фенербахче» зробив заяву щодо кричалки про Путіна
Шевченко продекламував Шевченка (відео)
Шевченко продекламував Шевченка (відео)
Відкриття шахової Олімпіади: Україна дізналася суперників
Відкриття шахової Олімпіади: Україна дізналася суперників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
Хто віддав наказ вбити полонених в Оленівці? Розвідка оприлюднила ім'я
88K
Кастрація та масове убивство «азовців». Чому Росія пишається своїми воєнними злочинами?
52K
Виробництво Bayraktar для Путіна: Туреччина дала відповідь
27K
Убивство росіянами полонених в Оленівці: піротехніки помітили шокуючі деталі
20K
Військові на півдні знищили опорний пункт і понад 100 окупантів
18K
У центрі Енергодара вибухи: ракети влучили в готель рашистів (відео)

Новини

Тайвань підняв у небо винищувачі
Сьогодні, 15:58
Рідні захисників «Азовсталі» вийшли на акцію у Києві (відео)
Сьогодні, 15:35
Поставки зенітних комплексів Nasams ЗСУ: Пентагон повідомив деталі
Сьогодні, 15:15
МЗС відреагувало на заклики РФ стратити бійців «Азов»
Сьогодні, 15:02
ЗСУ на півдні знищили кілька ворожих складів із боєприпасами та паливом
Сьогодні, 14:43
Рашисти викрали екскомандира розвідувального корабля ВМС України
Сьогодні, 14:29

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту