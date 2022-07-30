Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА через скандування фанів «Фенербахче» про Путіна
УАФ повідомила УЄФА про можливе порушення «Фенербахче» Дисциплінарного регламенту УЄФА
Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА через скандування фанатів «Фенербахче» під час матчу з київським «Динамо» у відборі Ліги чемпіонів імені російського диктатора Володимира Путіна.
«Українська асоціація футболу надіслала звернення до УЄФА з приводу поведінки вболівальників турецького «Фенербахче» під час домашнього поєдинку Ліги чемпіонів проти київського «Динамо» в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.
У ньому, зокрема, йдеться про те, що 27 липня 2022 року під час матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/2023 між ФК «Фенербахче» та ФК «Динамо» (Київ) на стадіоні «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в місті Стамбул (Туреччина) після того, як український клуб забив перший гол на 57-й хвилині матчу, уболівальники ФК «Фенербахче» здійснювали неприйнятні скандування. З огляду на це, УАФ повідомила УЄФА про можливе порушення клубом-господарем Дисциплінарного регламенту УЄФА під час даного поєдинку», – йдеться у заяві УАФ.
Нагадаємо, що «Фенербахче» засудив скандування про Путіна під час матчу з «Динамо».
Варто зазначити, що київське «Динамо» стало переможцем протистояння зі стамбульським «Фенербахче» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
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