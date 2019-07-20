УЄФА покарав Україну за поведінку фанатів у матчі з Сербією



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Атмосфера під час матчу Україна - Сербія була шаленою Фото з соцмереж

Більшість звинувачень були відкинені

УЄФА покарав Українську асоціацію футболу за поведінку вболівальників під час матчу відбору Євро-2020 Україна – Сербія у Львові. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Комітет УЄФА з контролю, етики та дисципліни висунув УАФ звинувачення за чотирма пунктами. Було зафіксовано, що на «Арені Львів» запалювали фаєри, кидали предмети у напрямку поля, блокували сходи, застосовували лазерні указки.

УАФ доведеться сплатити 15 тисяч євро штрафу за фаєри та блокування проходів. За іншими звинуваченнями справу була закрито.

Нагадаємо, 7 червня у Львові збірна України розгромила Сербію у відборі Євро-2020 та здобула одну з найбільших перемог у своїй історії.