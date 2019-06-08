«Руска курва». Українські ультрас заглушили гімн Сербії (відео)



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Львівський виїзд запам'ятається сербам надовго Юрій Присяжнюк

Сербські ЗМІ не розуміють, чому так сталося

Розгрому збірної Сербії у матчі проти команди України у Львові з рахунком 0:5 у матчі відбірного раунду чемпіонату Європи-2020 передувала ще одна цікава подія. Під час виконання національних славнів урраїнські ультрас заглушили мелодію «Боже правды», яка є гімном Сербії. Наші фанати гучно виконали популярний у власних колах наспів «Руска курва», натякаючи на надмірну близькість між сербським і ворожим для нас російським народами.

Цікаво, що матчеві передувала спільна українсько-хорватська хода центральними вулицями Львова. Там лунали антиросійські і антисербські гасла.

Сербські ЗМІ у репортажі про матч щиро обурюються тому, що побачили. Щоправда, воліють не згадувати, як невдовзі після початку російської агресії на українські землі, у березні 2014-го під час єврокубкового матчу між баскетбольними клубами «Црвена Звезда» і київським «Будівельником» у Белграді сербські вболівальники розвернули на цілу трибуну прапор Росії і розмахували чорно-жовто-білим імперським стягом.

Українські ультрас навіть не приховують, що їхня вчорашня поведінка була відповіддю на системні проросійські і антиукраїнські випади сербів.

При цьому сербських вболівальників на трибунах «Арени Львів» практично не було. Практично, бо популярний у «Фейсбуку» паблік «Troublemakers & Ultras Action» стверджує, що один стяг Сербії на трибунах стадіону у місті Лева все ж був. І його висмикнув «на пам'ять» представник фанатського руху київського «Динамо».

Трофей українських ультрас

Зауважимо, що наступний матч українська збірна проведе 10 червня у тому ж Львові. Суперник - збірна Люксембургу. Початок поєдинку - о 21:45.