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    УЄФА придумав, як врятувати єврокубки

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    Все ще може бути - УЄФА придумав, як врятувати єврокубки
    Все ще може бути
    Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images

    Футбольні чиновники хочуть обманути пандемію новим форматом

    Як повідомляє The Guardian, в УЄФА не хочуть відмовлятись від проведення розіграшу єврокубків сезону-2019/2020 й розгялдають можливі варіанти.

    УЄФА має намір завершити сезон в початкові терміни і 30 травня провести фінал Ліги чемпіонів в Стамбулі.

    Для двоматчових протистоянь залишається занадто мало часу. УЄФА розглядає варіанти проведення ігор на нейтральному полі, або визначити господаря матчу жеребкуванням.

    При цьому ще залишилися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, які повинні дограти. Матчі-відповіді зіграють в парах «Ман Сіті» - «Реал», «Ювентус» - «Ліон», «Баварія» - «Челсі», «Барселона» - «Наполі». А у Лізі Європи ще добила суперника команда донецього «Шахтаря» тощо.

    Такий варіант буде запропонований на відеоконференції Союзу з 55 асоціаціями-членами у вівторок, 17 березня. Тоді УЄФА може перенести Євро 2020 на наступний рік.


    УЄФА Ліга чемпіонів Ліга Європи
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