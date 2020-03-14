УЄФА придумав, як врятувати єврокубки



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Все ще може бути Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images

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Як повідомляє The Guardian, в УЄФА не хочуть відмовлятись від проведення розіграшу єврокубків сезону-2019/2020 й розгялдають можливі варіанти.

УЄФА має намір завершити сезон в початкові терміни і 30 травня провести фінал Ліги чемпіонів в Стамбулі.

Для двоматчових протистоянь залишається занадто мало часу. УЄФА розглядає варіанти проведення ігор на нейтральному полі, або визначити господаря матчу жеребкуванням.

При цьому ще залишилися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, які повинні дограти. Матчі-відповіді зіграють в парах «Ман Сіті» - «Реал», «Ювентус» - «Ліон», «Баварія» - «Челсі», «Барселона» - «Наполі». А у Лізі Європи ще добила суперника команда донецього «Шахтаря» тощо.

Такий варіант буде запропонований на відеоконференції Союзу з 55 асоціаціями-членами у вівторок, 17 березня. Тоді УЄФА може перенести Євро 2020 на наступний рік.