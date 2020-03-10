УЄФА може вже у квітні призупинити розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи через коронавірус



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Європейський клубний футбол - нова жертва епідемії?

Ліга чемпіонів та Ліга Європи знаходяться під загрозою зриву через поширення коронавірусу COVID-19.

Як повідомляє The Sun, УЄФА розглядає варіант, при якому нинішні розіграші обох єврокубкових турнірів будуть припинені починаючи зі стадій, матчі яких повинні пройти в квітні.

Нагадаємо, німецький футбольний клуб «Вольфсбурґ» повідомив про те, що перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти українського «Шахтаря» з Донецька відбудеться за порожніх трибун через поширення коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що низка єврокубкових матчів відбудуться за зачиненими дверима. У Лізі чемпіонів це матчі «Валенсія» - «Аталанта» та «ПСЖ» - «Боруссія» Дортмунд. У Лізі Європи – «Севілья» - «Рома», «Інтер» - «Хетафе» та «Олімпіакос» - «Вулвергемптон». Взагалі скасовано гру «Базель» - «Гоффенгайм». Також за закритими трибунами зіграють матч Ліги чемпіонів 18 березня «Барселона» - «Наполі».

Нагадаємо, за добу 9 березня кількість жертв коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 3136 осіб.

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