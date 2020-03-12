УЄФА 17 березня оголосить про перенесення Євро-2020, - джерело L'Equipe



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Чемпіонат Європи з футболу не відбудеться цього року?

УЄФА зробить офіційне оголошення про перенесення чемпіонату Європи на 2021 рік, стверджує L'Equipe. Це відбудеться на конференції 17 березня.

Також УЄФА може оголосити про переривання національних чемпіонатів.

Раніше повідомлялося, що УЄФА організовує захід, в ході якого буде вирішено долю європейських турнірів на тлі епідемії коронавірусу COVID-19. Воно пройде в форматі відеоконференції 17 березня.

На нього були запрошені представники 55 асоціацій, що входять до складу УЄФА, керівники Асоціації європейських клубів і європейських ліг, а також представники Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів. Повідомлялося, що крім національних і єврокубкових турнірів в ході наради буде вирішена доля чемпіонату Європи-2020 року, який повинен пройти влітку цього року.

Нагадаємо, з 12 березня Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кількість заражених коронавірусом у світі станом на ранок 12 березня становить понад 126 тисяч.

Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації рекомендує релігійним установам міста припинити проведення масових богослужінь задля запобігання розповсюдженню нового коронавірусу.

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