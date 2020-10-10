Україна програла Німеччині у Лізі націй (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маттіас Ґінтер поклав початок перемозі німців Світлина - Soccerstand

Наша збірна програла третій поєдинок поспіль

Збірна України з футболу поступилася в матчі третього туру елітного дивізіону Ліги націй команді Німеччини. Матч на НСК «Олімпійський» у Києві відбувався за присутності обмеженої кількості глядачів, допущених на трибуни головної арени держави в умовах пандемії коронавірусу.

Україна – Німеччина – 1:2

Голи: 0:1 – Маттіас Ґінтер (20). 0:2 – Ґорецка (49). 1:2 - Руслан Малиновський (77, з пенальті)

Україна: Бущан – Олександр Караваєв, Забарний, Віталій Миколенко, Едуард Соболь – Руслан Малиновський, Сергій Сидорчук (Євген Макаренко, 84) – Ярмоленко (к) (Марлос, 69), Віктор Коваленко (Шапаренко, 77), Віктор Циганков (Олександр Зубков, 69) – Роман Яремчук. Тренер – Андрій Шевченко

Німеччина: Мануель Нойєр (к) – Рюдіґер, Ніклас Зюле, Маттіас Ґінтер – Кльостерманн (Емре Джан, 90), Кімміх, Тоні Кроос, Гальстенберґ – Ґорецка, Дракслер (Тімо Вернер, 80) – Ґнабрі (Гаверц, 90+4). Тренер – Йоахім Льов

Судді: Орель Ґрінфельд – Рой Гассан, Ідан Ярконі (всі – Ізраїль)

Попередження: Руслан Малиновський (41) – Тоні Кроос (53), Маттіас Ґінтер (84)

10 жовтня. Київ. НСК «Олімпійський». 17 000 глядачів

У порівнянні з товариським поєдинком проти французів, який відбувся три дні тому і в якому українці зазнали рекордної поразки в історії, Андрій Шевченко провів шість змін в основному складі і загалом у протистоянні з німцями наша команда виглядала організованіше. Час від часу українці доволі непогано вибігали в контратаки.

Але загалом перевага німців була відчутною. Відсоток володіння м’ячем – 30 відсотків проти 70-ти – показовий. У першій половині гості створили кілька реальних нагод відзначитися, проте переграли Георгя Бущана лише раз. Ефективним виявилося підключення в атаку гравців оборонної ланки. Антоніо Рюдіґер увійшов до карної зони справа і віддав у центр штрафного майданчика, звідки Маттіас Ґінтер бив без перешкод – 0:1.

А відразу по перерві Німеччина забила вдруге. На цей раз результативною виявилася помилка воротаря Бущана, який випустив м’яч з рук, граючи на виході після навісу Кльостерманна справа. М’яч влучив потилицю Леона Ґорецки і залетів у ворота – 0:2.

Протягом наступних хвилин 15-ти німці втратили ще мінімум дві гарних нагоди відзначитися. Ця легкість у здобутті переваги їх трохи заспокоїла. Наслідком того спокою став пенальті на 76-й хвилині. Ніклас Зюле зірвав брудним підкатом у власному карному майданчику прорив Романа Яремчука, а Руслан Малиновський з позначки пробив бездоганно - 1:2.

Часу на порятунок українці мали достатньо, однак німці вміло засушили гру і довели матч до перемоги.

В іншому матчі нашої групи Іспанія вдома перемогла 1:0 Швейцарію. На 14-й хвилині цей м’яч забив Мікель Оярзабаль.

Іспанія з сімома очками очолює таблицю. Німеччина має п’ять пунктів і йде другою. Україна і Швейцарія набрали по одному очку.

13 жовтня Україна приймає у Києві Іспанію.