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    Україна програла Німеччині у Лізі націй (відео)

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    Маттіас Ґінтер поклав початок перемозі німців - Україна програла Німеччині у Лізі націй (відео)
    Маттіас Ґінтер поклав початок перемозі німців
    Світлина - Soccerstand

    Наша збірна програла третій поєдинок поспіль

    Збірна України з футболу поступилася в матчі третього туру елітного дивізіону Ліги націй команді Німеччини. Матч на НСК «Олімпійський» у Києві відбувався за присутності обмеженої кількості глядачів, допущених на трибуни головної арени держави в умовах пандемії коронавірусу.

    Україна – Німеччина – 1:2

    Голи: 0:1 – Маттіас Ґінтер (20). 0:2 – Ґорецка (49). 1:2 - Руслан Малиновський (77, з пенальті)

    Україна: Бущан – Олександр Караваєв, Забарний, Віталій Миколенко, Едуард Соболь – Руслан Малиновський, Сергій Сидорчук (Євген Макаренко, 84) – Ярмоленко (к) (Марлос, 69), Віктор Коваленко (Шапаренко, 77), Віктор Циганков (Олександр Зубков, 69) – Роман Яремчук. Тренер – Андрій Шевченко

    Німеччина: Мануель Нойєр (к) – Рюдіґер, Ніклас Зюле, Маттіас Ґінтер – Кльостерманн (Емре Джан, 90), Кімміх, Тоні Кроос, Гальстенберґ – Ґорецка, Дракслер (Тімо Вернер, 80) – Ґнабрі (Гаверц, 90+4). Тренер – Йоахім Льов

    Судді: Орель Ґрінфельд – Рой Гассан, Ідан Ярконі (всі – Ізраїль)

    Попередження: Руслан Малиновський (41) – Тоні Кроос (53), Маттіас Ґінтер (84)

    10 жовтня. Київ. НСК «Олімпійський». 17 000 глядачів

    У порівнянні з товариським поєдинком проти французів, який відбувся три дні тому і в якому українці зазнали рекордної поразки в історії, Андрій Шевченко провів шість змін в основному складі і загалом у протистоянні з німцями наша команда виглядала організованіше. Час від часу українці доволі непогано вибігали в контратаки.

    Але загалом перевага німців була відчутною. Відсоток володіння м’ячем – 30 відсотків проти 70-ти – показовий. У першій половині гості створили кілька реальних нагод відзначитися, проте переграли Георгя Бущана лише раз. Ефективним виявилося підключення в атаку гравців оборонної ланки. Антоніо Рюдіґер увійшов до карної зони справа і віддав у центр штрафного майданчика, звідки Маттіас Ґінтер бив без перешкод – 0:1.

    А відразу по перерві Німеччина забила вдруге. На цей раз результативною виявилася помилка воротаря Бущана, який випустив м’яч з рук, граючи на виході після навісу Кльостерманна справа. М’яч влучив потилицю Леона Ґорецки і залетів у ворота – 0:2.

    Протягом наступних хвилин 15-ти німці втратили ще мінімум дві гарних нагоди відзначитися. Ця легкість у здобутті переваги їх трохи заспокоїла. Наслідком того спокою став пенальті на 76-й хвилині. Ніклас Зюле зірвав брудним підкатом у власному карному майданчику прорив Романа Яремчука, а Руслан Малиновський з позначки пробив бездоганно - 1:2. 

    Часу на порятунок українці мали достатньо, однак німці вміло засушили гру і довели матч до перемоги.

    В іншому матчі нашої групи Іспанія вдома перемогла 1:0 Швейцарію. На 14-й хвилині цей м’яч забив Мікель Оярзабаль.

    Іспанія з сімома очками очолює таблицю. Німеччина має п’ять пунктів і йде другою. Україна і Швейцарія набрали по одному очку.

    13 жовтня Україна приймає у Києві Іспанію.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Ліга націй Віктор Циганков Георгій Бущан Микола Шапаренко Віталій Миколенко Сергій Сидорчук Руслан Малиновський Тоні Кроос Марлос Олександр Караваєв Емре Джан Едуард Соболь Віктор Коваленко Роман Яремчук Юліан Дракслер Олександр Зубков Мануель Нойєр Серж Ґнабрі Леон Ґорецка Антоніо Рюдіґер Йоахім Льов Тімо Вернер Маттіас Ґінтер Ілля Забарний Йосуа Кімміх Лукас Кльостерманн Марсель Гальстенберґ Ніклас Зюле Мікель Оярзабаль Кай Гаверц
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