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    «Баварія» завдяки голу іспанця Мартінеса перемогла «Севілью» в матчі за Суперкубок

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    Цього разу Роберт Левандовскі відзначився асистом, а забитий ним гол рефері відмінив - «Баварія» завдяки голу іспанця Мартінеса перемогла «Севілью» в матчі за Суперкубок
    Цього разу Роберт Левандовскі відзначився асистом, а забитий ним гол рефері відмінив
    Світлина - UEFA.com

    Мюнхенці виграли трофей удруге в історії

    Переможці Ліги чемпіонів-2019/2020 мюнхенська «Баварія» стала володарем суперкубка УЄФА. У Будапешті німецький клуб переміг в екстра-таймі переможців Ліги Європи іспанську «Севілью».

    «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – «Севілья» (Іспанія) – 2:1

    Голи: 0:1 – Окампос (13, з пенальті). 1:1 – Ґорецка (34). 2:1 - Хаві Мартінес (104)

    «Баварія»: Мануель Нойєр (к) – Павар, Люка Ернандес (Хаві Мартінес, 99), Ніклас Зюле, Алаба (Жером Боатенґ, 112) – Ґорецка (Альфонсо Девіс, 99), Кімміх – Лерой Сане (Толіссо, 70), Томас Мюллер, Ґнабрі – Роберт Левандовскі. Тренер – Ганс-Дітер Флік

    «Севілья»: Бону – Хесус Навас (к), Дієґо Карлос, Жюль Кунде, Серхіо Ескудеро – Хуан Хордан (Франко Васкес, 94), Фернандо, Ракітіч (Олівер Торрес, 56) – Сусо (Ґудель, 72), Люк Де Йонґ (Юссеф ен-Несирі, 56), Окампос. Тренер – Хулен Лопетеґі

    Судді: Ентоні Тейлор – Бешвік, Нанн (усі – Англія)

    Попередження: Алаба (12), Люка Ернандес (90+1) – Хуан Хордан (45+1), Жюль Кунде (55), Фернандо (70), Серхіо Ескудеро (119)

    24 вересня. Будапешт. «Пушкаш-Арена»

    Відкрила Рахунок «Севілья» після того, як Давід Алаба штовхнув перед власними ворітьми Івана Ракітіча, а Лукас Окампос реалізував пенальті – 0:1.

    Відігралася «Баварія» ефектно. Томас Мюллер шведою вирізав справа передачу в межі карного майданчика на Левандовскі, а Роберт зробив скидку на Леона Ґорецку. Промахнутися хавбекові було складно – 1:1.

    У другому таймі «Баварія» володіла помітною перевагою, мала моменти, щоб здобути перемогу в основний час. Одного разу Левандовскі ворота Боно навіть вразив, але рефері з допомогою відео-асистента взяття воріт скасував, зафіксувавши офсайд.

    А в кінцівці гри після помилки Давіда Алаби ледь не вирвав перемогу для андалусійців Юссеф ен-Несирі. Проте, вийшовши сам на сам з Мануелем Нойєром, марокканець не влучив у ворота. 

    Ще одну гарну нагоду ен-Несирі втратив на початку екстра-тайму. І пошкодував. Бо на 104-й хвилині трапилася розв'язка. Баварці подали кутовий, удар Алаби оборонці заблокували, а Хаві Мартінес, який незадовго до того вийшов на заміну, головою пробив у верхній кут воріт Яссіна Бону - 2:1. 

    «Баварія» вдруге в історії виграла Суперкубок УЄФА.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок ФК Баварія Іван Ракітіч Фернандо Лерой Сане Мануель Нойєр Серж Ґнабрі Хаві Мартінес Леон Ґорецка Роберт Левандовскі Хесус Навас Неманья Ґудель Корентен Толіссо Томас Мюллер ФК «Севілья» Ганс-Дітер Флік Йосуа Кімміх Альфонсо Девіс Давід Алаба Жером Боатенґ Бенжамін Павар Юссеф ен-Насирі Люк Де Йонґ Дієґо Карлос Хоан Хордан Лукас Окампос Сусо Хулен Лопетеґі Франко Васкес Ніклас Зюле Люка Ернандес Олівер Торрес Яссін Бону Серхіо Ескудеро Жюль Кунде
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