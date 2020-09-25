«Баварія» завдяки голу іспанця Мартінеса перемогла «Севілью» в матчі за Суперкубок

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Цього разу Роберт Левандовскі відзначився асистом, а забитий ним гол рефері відмінив Світлина - UEFA.com

Мюнхенці виграли трофей удруге в історії

Переможці Ліги чемпіонів-2019/2020 мюнхенська «Баварія» стала володарем суперкубка УЄФА. У Будапешті німецький клуб переміг в екстра-таймі переможців Ліги Європи іспанську «Севілью».

«Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – «Севілья» (Іспанія) – 2:1

Голи: 0:1 – Окампос (13, з пенальті). 1:1 – Ґорецка (34). 2:1 - Хаві Мартінес (104)

«Баварія»: Мануель Нойєр (к) – Павар, Люка Ернандес (Хаві Мартінес, 99), Ніклас Зюле, Алаба (Жером Боатенґ, 112) – Ґорецка (Альфонсо Девіс, 99), Кімміх – Лерой Сане (Толіссо, 70), Томас Мюллер, Ґнабрі – Роберт Левандовскі. Тренер – Ганс-Дітер Флік

«Севілья»: Бону – Хесус Навас (к), Дієґо Карлос, Жюль Кунде, Серхіо Ескудеро – Хуан Хордан (Франко Васкес, 94), Фернандо, Ракітіч (Олівер Торрес, 56) – Сусо (Ґудель, 72), Люк Де Йонґ (Юссеф ен-Несирі, 56), Окампос. Тренер – Хулен Лопетеґі

Судді: Ентоні Тейлор – Бешвік, Нанн (усі – Англія)

Попередження: Алаба (12), Люка Ернандес (90+1) – Хуан Хордан (45+1), Жюль Кунде (55), Фернандо (70), Серхіо Ескудеро (119)

24 вересня. Будапешт. «Пушкаш-Арена»

Відкрила Рахунок «Севілья» після того, як Давід Алаба штовхнув перед власними ворітьми Івана Ракітіча, а Лукас Окампос реалізував пенальті – 0:1.

Відігралася «Баварія» ефектно. Томас Мюллер шведою вирізав справа передачу в межі карного майданчика на Левандовскі, а Роберт зробив скидку на Леона Ґорецку. Промахнутися хавбекові було складно – 1:1.

У другому таймі «Баварія» володіла помітною перевагою, мала моменти, щоб здобути перемогу в основний час. Одного разу Левандовскі ворота Боно навіть вразив, але рефері з допомогою відео-асистента взяття воріт скасував, зафіксувавши офсайд.

А в кінцівці гри після помилки Давіда Алаби ледь не вирвав перемогу для андалусійців Юссеф ен-Несирі. Проте, вийшовши сам на сам з Мануелем Нойєром, марокканець не влучив у ворота.

Ще одну гарну нагоду ен-Несирі втратив на початку екстра-тайму. І пошкодував. Бо на 104-й хвилині трапилася розв'язка. Баварці подали кутовий, удар Алаби оборонці заблокували, а Хаві Мартінес, який незадовго до того вийшов на заміну, головою пробив у верхній кут воріт Яссіна Бону - 2:1.

«Баварія» вдруге в історії виграла Суперкубок УЄФА.

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